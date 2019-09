Ungeschlagener TuS Essenrode trifft auf den Primus

Kellerkracher und Spitzenspiel: Der siebte Spieltag der Fußball-Kreisliga hat so einiges zu bieten. Während sich in Grasleben der TSV und Vatan Spor Königslutter um ihren jeweils ersten Saisonsieg streiten, steigt in Essenrode das Spiel der Ungeschlagenen: Ligaprimus Türk Gücü ist zu Gast beim TuS...