Heeseberg will mit Leidenschaft in das Topspiel

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga 3 gastiert am Sonntag der Tabellenführer TSG Bad Harzburg beim Staffeldritten FC Heeseberg. Der Anstoß erfolgt um 14.30 Uhr in Gevensleben. Die Gäste aus dem Harz haben nicht nur all ihre elf Ligaspiele gewonnen, sondern dabei auch das imposante Torverhältnis...