29:33 – die Handballfreunde laufen nur hinterher

Die sportliche Leidenszeit der HF Helmstedt-Büddenstedt in der Handball-Oberliga wurde am Sonntagabend verlängert. Auch im fünften Spiel in Folge blieben die HF sieglos, dieses Mal kassierten sie eine 29:33-(13:16)-Heimniederlage gegen die TSV Burgdorf III. Für den Nachwuchs des Erstligisten TSV...