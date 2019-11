TSV Barmke: Mit dem richtigen Willen zum PSV

An diesem Wochenende findet der letzte Spieltag der Hinrunde für die Oberliga-Fußballerinnen statt. Der TSV Barmke hat dabei das Ziel, am Sonntag mit drei Punkten vom PSV Grün-Weiß Hildesheim zurückzukehren und die starke Hinrunde zu krönen. Der Anpfiff in Hildesheim ertönt um 11 Uhr. „Was wir...