TSG Königslutter: Emotionen und Rohde kontrollieren

Vier Spiele hat die TSG Königslutter in der Basketball-Bezirksliga bis zum Jahresende noch zu absolvieren, dreimal geht es gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Nur der kommende Gegner gehört der Spitzengruppe an. Am Sonntag (16.15 Uhr) ist der MTV Salzdahlum zu Gast in der...