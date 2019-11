HSV Warberg/Lelm im Kellerduell gefordert

Nach zweiwöchiger Pause steigt Handball-Verbandsligist HSV Warberg/Lelm an diesem Samstag wieder ein in den Kampf um den zweiten Saisonsieg. In der Süpplinger Nord-Elm-Sporthalle kommt es um 18.30 Uhr zum Keller-Kracher gegen die HSG Nienburg II. Die Gäste, wie der HSV Liga-Neuling, sind...