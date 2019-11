FC Heeseberg rutscht ab – trotz „dreckigen“ 2:1-Erfolgs

Gewonnen – und doch verloren: Obwohl Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg gestern mit dem 2:1 (1:0) gegen SV Emekspor Langelsheim sein fünftes Spiel in Folge gewann, musste er den zweiten Tabellenplatz in der Staffel 3 wieder an den Goslarer SC abgeben. Denn der fertigte zeitgleich den BV Germania...