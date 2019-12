Böhm ist Realist: Partie bei der SG Börde ist ein Bonusspiel

So schnell geht das: Der dritte Sieg im zehnten Saisonspiel bescherte dem HSV Warberg/Lelm Erfreuliches. Der Aufsteiger, zuvor auswärts nur Punktelieferant, siegte in Altencelle mit 32:26, schob sich nach teils frustrierenden Wochen vor auf Nichtabstiegsplatz 10. An diesem Samstag (19.30 Uhr) geht...