Barmke will auf dem Platz an der Sonne überwintern

Ein letztes Mal müssen die Fußballerinnen des TSV Barmke in diesem Jahr ran. Das Ziel ist dabei klar, die Tabellenführung in der Oberliga soll über den Winter bestehen bleiben. Dafür müssen bei Sparta Göttingen am Sonntag (13 Uhr) allerdings möglichst drei Punkte her. TSV-Coach Marcel Kirchhoff...