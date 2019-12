Ein Highlight zum Ende der Auswahl-Zeit

„Auf diesen Moment haben wir zwei Jahre hingearbeitet“, blickt Bastian Krienke, Trainer der Helmstedter E-Jugend-Kreisauswahl, auf diesen Sonntag. Dann steigt nämlich in der Gerhard-Müller-Sporthalle in Schöningen der Wintercup 2019, bei dem ein illustres Teilnehmerfeld an den Start gehen...