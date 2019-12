Schöningen trifft in Gifhorn auf gleich zwei Oberligisten

In der Liga ist erst einmal Winterpause, die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen sind trotzdem im Einsatz – und zwar beim Autohaus Kühl-Cup, der vom SSV Kästorf am Samstag, 4. Januar, im Sportzentrum Süd in Gifhorn ausgetragen wird. Dabei hat die FSV in ihrer Gruppe durchaus dicke Brocken vor...