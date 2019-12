Der TSV Germania Helmstedt überrascht alle

Um ganz oben mitzumischen, reichte es in der Hinrunde nicht. Trotzdem kann die Verfolgergruppe in der Fußball-Kreisliga auf eine gute Halbserie zurückblicken. Mit dabei ist auch ein Team, das man nicht so weit oben erwartet hätte. Nur gegen Ligaprimus Türk Gücü musste sich der FC Nordkreis zweimal...