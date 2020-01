25. Viktoria-Cup: Neuer Rekord zum Jubiläum

Die Zeit läuft...: In zehn Tagen, also am Samstag, 18. Januar, wird die Wilhelm-Bode-Halle in Königslutter wieder gerammelt voll sein. Denn dann steigt mit dem 25. Viktoria-Cup das größte Hallenfußball-Spektakel des Kreises. Für Markus Jaworski, der alle bisherigen Turniere von Beginn organisiert...