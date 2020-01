Auftakt in die Rückrunde: Die HG Elm hat „richtig Bock“

Als Hinrunden-Meister steigt die HG Elm am Samstag (17 Uhr) in der Schöppenstedter Sporthalle am Elm-Asse-Platz in die zweite Saisonhälfte ein. Zu Gast ist die HSG Nord Edemissen, der mehr zuzutrauen ist, als es der achte Tabellenplatz und 12:12 Punkte erahnen lassen. Vier Wochen sind seit dem...