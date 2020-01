TuS Essenrode fordert frühere Nationalspieler

Die Faustballer des TuS Essenrode erwarten hohen Besuch: Ein Weltmeister wird zu Gast sein! Bei der Landesmeisterschaft der Altersklasse M45, die der TuS am Sonntag von 10 Uhr an in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre ausrichtet, gilt der SV Moslesfehn um Nationaltrainer Olaf Neuenfeld als...