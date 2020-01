4. Charity Cup: „Schon im Vorfeld viele Spenden“

Die Vorfreude wächst, die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgeraden: Der FC Türk Gücü Helmstedt richtet am Sonntag (10 Uhr) in der Sporthalle Beendorf bereits zum vierten Mal den Charity Cup aus, sein Hallenfußball-Turnier für die gute Sache. „Wir können heute Abend schon in die Halle gehen...