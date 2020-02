FC Heeseberg lässt nach starkem Start stark nach

Söllingen. Fußball: Eine schnelle 2:0-Führung gab der FC Heeseberg bei der 2:4-Testspielniederlage in Lehndorf aus der Hand.

„Das Ergebnis spielt keine Rolle. Ich will heute nur einen besseren Auftritt meiner Mannschaft sehen, als den von voriger Woche in Fallersleben“, hatte Michael Grahe, Trainer des FC Heeseberg, vorher gefordert. Doch er wurde enttäuscht: Seine Jungs legten zwar einen furiosen Start hin und führten schnell mit 2:0. Doch dann stellten sie das Fußballspielen ein und unterlagen dem Lehndorfer TSV am Ende mit 2:4.

Doch der Reihe nach: In Minute 6 hatten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit, die jedoch überhastet vergeben wurde. Dann kam die starke Viertelstunde des FC. Zunächst scheiterte Marcel Hochgräfe in aussichtsreicher Position, Sekunde später erzielte Andre Harmel mit einem Flachschuss das 1:0. Nur drei Minuten danach spielte Felix Maushake das Leder in den Lauf von Niklas Gödde, der den mit gelaufenen Marcel Hochgräfe mit einem Querpass bediente, und schon stand es 2:0 für die Gäste. Anstatt nachzulegen, zog sich Heeseberg zurück – und kassierte bis zur Pause, durch zwei individuelle Fehler begünstigt, noch den Ausgleich.

Nach dem Wechsel, mit zunehmendem Wind, wurde es nicht besser. In der Schlussphase klingelte es beim FC noch zweimal, und so endete die Partie mit 4:2 für Lehndorf. „Da war kaum noch Laufbereitschaft vorhanden, und nur mit langen Bällen war gegen einen Gegner, der nicht auch nicht gerade gut drauf war, nichts zu machen“, stellte FC-Coach Michael Grahe enttäuscht fest.

Tore: 0:1 Harmel (11.), 0:2 Hochgräfe (14.), 1:2 Yari (19.), 2:2, 3:2 Krecker (26., 83.), 4:2 Hartmann (90.).