NLV-Kreis Helmstedt: Der Vorstand ist wieder komplett

Die Leichtathleten des Kreisverbandes Helmstedt hielten jüngst ihren Verbandstag im Dorftreff in Esbeck ab. Neben den Ehrungen der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler sowie verdienter Funktionsträger standen Neuwahlen des Vorstandes im Mittelpunkt der Versammlung.

Günter Sievert, der Vorsitzender des Leichtathletik-Kreisverbandes, konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. So erklärte Henry Bäsecke, Bürgermeister der Stadt Schöningen, dass die Sanierung der Sportstätten in Schöningen voranschreite. Die Stadt werde weiter investieren und mit Unterstützung der Schöninger Vereine und des Göttinger Sportwissenschaftlers Dr. Arne Göring einen Sportstättenentwicklungsplan in Angriff nehmen.

Passend dazu erklärte Jürgen Nitsche, Vorsitzender des Kreissportbundes Helmstedt, dass die Dringlichkeit, in die Sportstätten zu investieren, nun erkannt wird und entsprechend Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Von den Vereinen seien bereits zahlreiche Förderanträge eingegangen.

Esbecks Ortsbürgermeister Hans-Joachim Rehkuh und Ralf Eggers, Vorstandssprecher des SV, zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung in Esbeck. Aus den mehr als 600 Mitgliedern hoben sie das Engagement von Iris Grosche und Andrea Weitz in der Leichtathletikabteilung besonders hervor.

Nach den Grußworten ehrten Jugendwart Karsten Krause, Frauenwartin Melissa Dornfeld und Kreisvorsitzender Günter Sievert die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler:

Frauen: Christine Piehozki, Milena Werthen (beide MTV Schöningen)

Männer: Karsten Krause, (TSV Germania Helmstedt), Julien Karn (MTV Schöningen)

Weibliche Jugend: Annegret Jensen (TSV Lelm), Kristin Wachenschwan (MTV Schöningen)

Männliche Jugend: Jeremy Bruer (MTV Schöningen), Ole Magnus (TSV Germania HE)

Weibliche Jugend W15: Yvonne Plewka, Sarah Karwacki (beide TSV Germania HE)

Männliche Jugend M15: Bendiks Schantowski (Velpker SV), Jonah Maekler (TSV Lelm)

Seniorinnen: Kerstin Gericke (MTV Schöningen)

Senioren: Jörg Pachal (TSV Lelm)

Wanderpokale für die besten Langstreckenläufer: Rita Susenburger (TSV Germania HE), Stefan Milch (TSV Lelm)

Herbert-Daether-Gedächtnispokal für Kampfrichter: Henner Karn (MTV Schöningen)

Wanderpokal für langjährige Verdienste: Joachim Schmidt (LAV Rümmer)

Silberne Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für langjährige Verdienste um die Leichtathletik: Torsten Dill (TSV Lelm)

Silberne Ehrennadel des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes: Melissa Dornfeld (Velpker SV)

Anschließend ging Sievert in seinem Jahresbericht auf die Entwicklung im Kreisverband ein. 17 Vereine hatten 1485 Leichtathleten für 2019 gemeldet. Das bedeutete einen empfindlichen Rückgang, der jedoch überwiegend einen Verein betrifft, der schon seit Jahren nicht mehr am Wettkampfgeschehen teilnimmt. Auch blickte er auf die größten Leichtathletikveranstaltungen im Kreis Helmstedt zurück: den Adventshalbmarathon des TSV Lelm mit rund 700 Aktiven, den vom SV Emmerstedt ausgerichteten Lauf um die Wälle in Helmstedt und die Bezirksmeisterschaften im Crosslauf in Velpke. An den fünf Kinder- und Jugendsportfesten im Kreis nahmen insgesamt 791 Kinder und Jugendliche teil.

Sievert brachte ferner zum Ausdruck, dass Sport ein Teil der Bildung von Kindern und Jugendlichen ist und möglichst wohnortnah Sportstätten zur Verfügung stehen sollten. Diesbezüglich habe sich im vergangenen Jahr etwas getan.

Ebenso erwähnte er die größten sportlichen Erfolge der Helmstedter Athleten, allen voran die acht norddeutschen Meistertitel, für die Christine Piehozki (3x/MTV Schöningen/W40), Jörg Pachal (2x/TSV Lelm/M45, Hammerwurf), Kerstin Gericke (MTV Schöningen/W45, Weitsprung), Julien Karn (MTV Schöningen/M30, Dreisprung) und Niklas Temme (TSV Lelm/U16, Hammerwurf) verantwortlich zeichneten. Piehozki, Pachal (beide Winterwurf) und Gericke (Dreisprung) gewannen darüber hinaus eine Silbermedaille bei der DM.

Jugendwart Karsten Krause hob in seinem Bericht fünf Jugendliche aus dem NLV-Kreis Helmstedt besonders hervor, die bei deutschen Meisterschaften starteten. Annegret Jensen vom TSV Lelm belegte sowohl bei den deutschen Winterwurfmeisterschaften als auch den deutschen Jugendmeisterschaften in der weiblichen U18 den zweiten Platz im Hammerwurf. Sarah Karwacki (TSV Germania Helmstedt/W15) schaffte es bei ihrer ersten DM-Teilnahme, ebenfalls im Hammerwurf, auf Platz 4. Jeremy Bruer, der zum Jahresbeginn vom MTV Schöningen zum SC Magdeburg gewechselt ist, belegte in der männlichen U18 Platz 9 im Speerwurf. Yvonne Plewka (W15) wurde 16. im Blockwettkampf Wurf und 29. über 100 Meter, Laura Mahncke (beide TSV Germania/W14) wurde 19. im Blockwettkampf Lauf.

Darüber hinaus berichtete Krause, dass Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Kreis Helmstedt außerdem 16 Landes- und 86 Bezirksmeistertitel gewannen.

Bei den folgenden Vorstandswahlen wurde nahezu der komplette Vorstand wiedergewählt. Julien Karn, der bisherige Lehrwart, stand für eine erneute Kandidatur indes nicht mehr zur Verfügung, da er Ende 2019 als Vizepräsident Leistungssport in den Vorstand des NLV berufen wurde. Er wurde mit einem kleinen Präsent aus dem Vorstand verabschiedet. Der seit Jahren unbesetzte Posten des Schulportbeauftragten konnte mit Milena Werthen (MTV Schöningen) erfreulicherweise ebenfalls besetzt werden.

Der neue Vorstand des NLV-Kreisverbandes Helmstedt setzt sich wie folgt zusammen: Günter Sievert (Vorsitzender, MTV Schöningen), Helge Dornfeld (stellvertretender Vorsitzender, Velpker SV), Christa Kanne (Kassenwartin, MTV Schöningen), Thomas Böhm (Sportwart, MTV Schöningen), Andrea Weitz (Schriftwartin, SV Esbeck), Torsten Dill (Pressewart, TSV Lelm), Daniela Sander (Frauenwartin, TSV Germania Helmstedt), Thorsten Sievert (Kampfrichterwart, MTV Schöningen), Kerstin Dornfeld (Statistikwartin, Velpker SV), Karsten Krause (Jugendwart, TSV Germania Helmstedt), Melissa Dornfeld (Lehrwartin, Velpker SV), Milena Werthen (Schulsportbeauftragte, MTV Schöningen).