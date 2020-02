„Reine Kopfsache“: HSV im Heimspiel unter Zugzwang

Schlechter hätte der 18. Spieltag in der Handball-Verbandsliga für den HSV Warberg/Lelm nicht laufen können: Alle vier Teams, die in der Tabelle noch hinter den Warbergern platziert sind, gewannen am vergangenen Wochenende ihre Spiele. Der HSV dagegen verlor mit 23:24 bei Schlusslicht TG Münden....