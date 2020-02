FC-Anspruch: Oker das eigene Spiel aufdrücken

Die lange Vorbereitungszeit ist endlich vorüber: Am Sonntag beendet Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg mit dem Nachholspiel gegen den VfL/TSKV Oker seine winterliche Punktspielpause. Der Anpfiff auf dem Söllinger Sportplatz erfolgt um 15 Uhr. Um so schnell wie möglich wieder an die Form der...