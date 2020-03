Frellstedt II: Spitzenreiter zur Halbzeit in der 2. Liga

Sie haben die Hinrunde als Spitzenreiter abgeschlossen: Petra Piecha und Aurora Pohlai von der RSV Frellstedt bestritten nun ihren dritten Spieltag in der 2. Radpolo-Bundesliga – und mussten in Reideburg ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Ihre Tabellenführung war jedoch nicht in Gefahr. „Ein...