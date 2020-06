Volker Jäcke: Ein Profi neben dem Tennisplatz

Tennis und Volker Jäcke, das passt einfach zusammen. Schon früh erkannte der in Braunschweig geborene und in Königslutter aufgewachsene begeisterte Tennisspieler, dass seine berufliche Zukunft in dieser Sportart liegen würde – zwar nicht als Profi auf dem Feld, wohl aber als einer im organisatorischen Umfeld des Spitzensports. Deswegen begann er seine Karriere früh: Mit 20 Jahren übernahm Jäcke erstmalig ehrenamtliche Verantwortung, er war von 1990 bis 1994 Vereinsjugendwart der Tennisabteilung des TSV Rottorf/Gr. Steinum. Es war das erste von vielen Ämtern.

Vom Ehrenamt in den Beruf

So war der Lutteraner unter anderem Jugendwart des Helmstedter Kreisverbandes (1990 bis 2001), Vereinsjugendwart des Helmstedter TV (1994 bis 1996), Bezirksjüngstenwart (1995 bis 2008) und Bezirksjugendwart (2001 bis 2008) im Tennis-Bezirk Braunschweig. Zudem ist Jäcke seit 1996 Vorsitzender der TurnierGemeinschaft Helmstedt sowie seit 2015 Leiter der Tennisabteilung der TSG Königslutter.

Keine Frage: Bei der Fülle an Aufgaben, die Volker Jäcke bereits übernommen hat, ist er wohl jedem Tennisspieler im Kreis Helmstedt ein Begriff. Doch sein Name ist auch weit über die Kreis-, ja sogar über die Bundesgrenze hinaus in der Szene bekannt ­­– und das liegt an seinem beruflichen Werdegang.

„Nach dem Studium in Braunschweig auf Lehramt mit Schwerpunkt Grundschule, in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sport, habe ich ein Jahr als Sachbearbeiter Schultennis und Jüngstentennis im Niedersächsischen Tennisverband in Bad Salzdetfurth gearbeitet, bevor ich Teamleiter Geschäftsbereich ,Sport und Jugend’ im NTV in Hannover wurde“, erzählt er. Von da an ging es steil bergauf: 2012 übernahm Jäcke die Leitung Eventorganisation bei der Brunswiek Marketing GmbH in Braunschweig, 2016 trat er die Nachfolge von Michael Stich als Turnierdirektor des ATP-Challenger-Tennisturniers Sparkassen Open in Braunschweig an.

Eine große, aber auch eine enorm attraktive Aufgabe. Schließlich wurden die Open als einziges ATP-Challenger-Turnier schon sechsmal (2005 und 2014 bis 2018) als bestes internationales ATP-Challenger-Turnier ausgezeichnet. Wer Turnierdirektor dieses Events ist, der ist auch schnell für Tennisprofis in aller Welt ein Begriff – und sammelt auch allerlei tolle Erfahrungen.

Anekdoten aus 30 Jahren Arbeit

Doch wenn Volker Jäcke von seiner Karriere erzählt, spielen die Geschichten nicht auf der großen Bühne – so, wie folgende Erinnerung aus seiner Zeit als Kreisjugendwart: „Einmal wollte ein Junge an den Kreismeisterschaften teilnehmen, der in seinem Verein immer barfuß oder auf Strümpfen gespielt hat, weil sich seine Eltern keine Tennisschuhe für ihn leisten konnten.“ Die Regularien schreiben aber für offizielle Meisterschaften Schuhwerk vor, so dass der Junge nicht hätte teilnehmen dürfen. „Ein anderer Teilnehmer bekam das aber mit – und lieh ihm kurzerhand seine Tennisschuhe. So konnte der Junge dann doch noch mitspielen“, bringt Jäcke die Geschichte zu Ende.

Auch ein kurioses Leistungsklassen-Match zwischen einer knapp 70-jährigen Dame und einer 16-jährigen unerfahrenen Spielerin ist ihm in Erinnerung geblieben: „Beide kämpften bei fast 30 Grad in der Türkei knapp drei Stunden, bis Ende des zweiten Satzes ein Elternteil der jungen Spielerin an den Zaun kam und der Tochter eine kalte Cola zur Erfrischung reichte“, sagt Jäcke. Doch dabei hatten die Eltern die Rechnung nicht mit der verbissenen Kontrahentin gemacht: „Die Gegenspielerin meinte, dass wäre unerlaubtes Coaching. Sie konnte sich überhaupt nicht beruhigen und gab das Match schließlich auf.“

Erst 2021 wieder Sparkassen Open

Aber auch mit der ATP verbindet der 49-Jährige schöne Erinnerungen. Da wäre etwa der Moment, als Jäcke im November 2015 gemeinsam mit dem Turnierveranstalter der Sparkassen Open, Harald Tenzer, in London auf die Bühne der O2-Halle stieg – und vor 22.000 Zuschauern erstmals den ATP-Challenger-Award entgegennahm. Oder der ATP-Workshop 2017, zu dem 80 Turniervertreter aus aller Welt im Rahmen der Sparkassen Open nach Braunschweig kamen – und der von Jäcke mitorganisiert wurde.

Das waren bewegende und einprägsame Momente. Aber auch Momente, die sich in diesem Jahr nicht wiederholen werden: Denn die Sparkassen Open werden in diesem Sommer nicht stattfinden, sie wurden wegen der Pandemie bereits abgesagt. Ein herber Rückschlag für Jäcke und das gesamte Team.

Doch wer den engagierten Königslutteraner kennt, der weiß: So wie Tennis-Stars nach Niederlagen wieder aufstehen, so wird der Organisationsprofi aus der Domstadt sich von diesem Rückschlag nicht unterkriegen lassen und weiter akribisch für seinen Sport arbeiten. Denn Tennis und Volker Jäcke ­– das gehört einfach zusammen.