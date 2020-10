Die C-Junioren-Bezirksligisten JSG Schöningen/Königslutter und JSG Helmstedt durften sich über jeweils drei Punkte freuen. Die U15-Fußballer des FC Schunter kassierten eine klare Niederlage.

SV Reislingen-Neuhaus II – JSG Schöningen/Königslutter 0:10 (0:4). Tore: 0:1, 0:7 Rauhut (6., 57.), 0:2 Simon (9.), 0:3, 0:6, 0:9 Ritter (11., 49., 66.), 0:4, 0:10 Bittner (12., 68.), 0:5 Ahmad (47.), 0:8 Pralle (61.).

Keine 60 Sekunden waren gespielt, als der Ball erstmals im Netz des SV zappelte. Wegen einer Abseitsposition wurde das Tor zwar aberkannt, dieser Entscheidung hinterhertrauern musste bei den Gästen aber niemand. Nach zwölf Minuten stand es durch Treffer von Pascal Rauhut, Tim Simon, Jonas Ritter und Pascale Bittner bereits 4:0 für die JSG. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, bestätigte Heiko Begau, Trainer der Gäste.

„Wir hatten das Spiel über die gesamten 70 Minuten im Griff und haben den Gegner von unserem Tor weggehalten“, lobte Begau, dessen Team nach dem Seitenwechsel noch sechs Tore nachlegte und somit zweistellig traf. „Es war ein starkes Spiel von uns, das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können oder müssen“, unterstrich Begau. Überschattet wurde die Partie allerdings von der Verletzung Joshua Müllers, der sich ohne gegnerische Einwirkung einen Bänderriss zuzog.

JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen – JSG Helmstedt 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Kischka (44.), 0:2 Sube (69./FE).

„Der Gegner hat sich von Beginn an hinten reingestellt und immer wieder versucht, über Konter zum Erfolg zu kommen. Wir haben nicht gut gespielt, uns zu wenig bewegt, um Anspielmöglichkeiten zu schaffen“, fasste Helmstedts Coach Marc Klinzmann den ersten Durchgang zusammen.

Dieses Bild sollte sich nach dem Seitenwechsel nicht ändern, das Führungstor in Minute 44 sei aber „eine Erlösung“ gewesen. so Klinzmann. „Wir haben uns danach mehr Chancen herausgespielt, diese aber zu leichtfertig vergeben“, monierte Klinzmann. Somit musste kurz vor dem Abpfiff ein Foulelfmeter her, um den Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen.

FC Schunter – Lupo Martini Wolfsburg 1:9 (0:3). Tore: 0:1 Baouche (3.), 0:2, 0:3 Aus dem Bruch (19., 26.), 0:4 Torun (38.), 0:5, 0:6, 1:7, 1:8, 1:9 Wernecke (43., 46., 55., 65., 65.), 1:6 Glembin (52.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten und hätten auch verkürzen können. Das Spiel war da noch nicht entschieden“, konstatierte Christof Felix, Trainer des FC Schunter. In der zweiten Halbzeit seien Pech und Undiszipliniertheiten dazugekommen, berichtete Felix, dessen Team einige Tore nach Standardsituationen kassierte. Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses ordnete Felix ein: „Wir haben gegen einen Aufstiegskandidaten gespielt und sind selbst erst seit vier Wochen im Training.“