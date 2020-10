HSV-Spiel abgesagt – Handballregion entscheidet am Montag

Die steigenden Corona-Infektionszahlen beginnen sich stark auf den Handball auszuwirken. Beispielsweise wird der HSV Warberg/Lelm sein Heimspiel gegen den SV Altencelle in der Verbandsliga nicht bestreiten. Die Handball-Region Süd-Ost-Niedersachsen (HRSON), in deren Ligen die Helmstedter Teams auf Regionsebene aktiv sind, vertagt derweil die Entscheidung auf Montag.

Doch der Reihe nach: Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) hatte eine Regelung verabschiedet, die – grob zusammengefasst – Vereinen ermöglichen soll, unkompliziert auf das Corona-Geschehen zu reagieren. Ober-, Verbands- und Landesligisten können demnach Spiele kostenfrei verlegen, wenn eines der beteiligten Teams aus einem Gebiet stammt, das mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage aufweist.

Im Fall des HSV Warberg/Lelm war dies nun der Fall, denn im Landkreis Celle liegt der Wert bei 39,1 Neuinfizierten (Stand: 23. Oktober, 0.00 Uhr, Quelle: Robert Koch-Institut), weshalb das Spiel nun abgesagt wurde. Die weiteren Teams aus dem Kreis Helmstedt, HF Helmstedt-Büddenstedt (Oberliga), HG Elm (Verbandsliga) und VfL Lehre (Landesliga), werden wohl spielen können, jedoch gibt es in diesen Spielklassen bereits etliche Absetzungen. Lehres Partie in Wittingen ist gar die einzige, die vom Auftaktspieltag der Landesliga Ost übrig geblieben ist.

Die HRSON hat derweil eine Mitteilung veröffentlicht: „Die Hoffnung auf eine möglichst normale Saison schwindet angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen“, heißt es darin: „Am heute beginnenden Spiel-Wochenende verfährt die HRSON zunächst nach den Regelungen des HVN, die Spiele finden also statt.“

Am Montag wolle der HRSON-Vorstand dann nach „Rücksprache mit zahlreichen Vereinsvertretern unserer Region im Rahmen einer Videokonferenz eine eigene Lösung verabschieden“. Die vorhergehende Betonung darauf, dass die Spiele an diesem Wochenende noch stattfinden werden, zeigt aber, in welche Richtung die Gedanken gehen: Keinen Handball zu spielen, falls das Infektionsrisiko als zu hoch erachtet wird.

Die Handball-Region Hannover hat indes schon vorgemacht, was auch hier eine Option sein dürfte: Die Hinrunde wird in der Region der Landeshauptstadt nämlich ausgesetzt, es geht mit der Rückrunde los – und nur diese wird dann über Auf- und Abstieg entscheiden.