Kirchhoff-Kritik an Spielplan und Bundesliga-Sonderstellung

Sie hätten am Sonntag noch spielen dürfen, da sie als Oberligist dem Beschluss des Niedersächsischen Fußballverbandes unterliegen, wonach der Spielbetrieb erst ab Montag ausgesetzt wird. Doch aufgrund der Corona-Situation beim Gegner, dem SV Hastenbeck, werden auch die Fußballerinnen des TSV Barmke vorzeitig in die Winterpause gehen.

Wie TSV-Coach Marcel Kirchhoff berichtet, habe sich sein Trainerkollege aus Hastenbeck (Kreis Hameln-Pyrmont) am Mittwoch bei ihm gemeldet. Da in dessen Kreis der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf 61,9 (Stand: 29. Oktober, 15 Uhr) gestiegen ist und zum SV-Team auch Spielerinnen aus dem Raum Hannover und dem Kreis Hildesheim gehören, in denen die Werte noch höher liegen, „wäre es nicht vertretbar gewesen, auf dieses Spiel zu bestehen“, sagt Kirchhoff.

Die Absage sei in diesem Fall selbstverständlich gewesen, kritische Fragen wirft Barmkes Coach jedoch an andere Stellen auf: „Wenn beispielsweise die Gastronomie wieder dicht gemacht wird, warum wäre es uns dann überhaupt noch gestattet, am Sonntag noch einen Kontaktsport auszuüben? Und wenn die Situation nun wieder harte Maßnahmen erfordert, um die Ausbreitung des Virus einzugrenzen, warum darf dann in der Bundesliga weiterhin gespielt werden?“

Sein Unverständnis macht er an einem Beispiel fest: „Serge Gnabry von Bayern München wurde positiv getestet, dennoch durfte die Mannschaft in der Champions League gegen Atlético Madrid spielen. Wird ein Schulkind aus München positiv getestet, wird aber die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt.“ Vor diesem Hintergrund betont der TSV-Trainer: „Es sollten dann doch alle Vereine zur Eindämmung der Pandemie beitragen und nicht nur die Amateure, weil es bei denen eben nur um ein Hobby und nicht ums Geldverdienen geht.“

Mit Blick auf die Oberliga der Frauen stößt Kirchhoff noch etwas sauer auf: die vergangenen beiden spielfreien Wochenenden – eine Pause, die im Rahmenspielplan so vorgesehen war. „Hätten wir an diesen beiden Wochenenden durchgezogen, hätten wir zumindest die Hinrunde vor der zweiten Corona-Zwangspause abgeschlossen. Zwar hat der NFV den Spielbetrieb bislang nur bis Ende November ausgesetzt, aber wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten werden.“