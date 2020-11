Faustball: Erst Teilung der Ligen, dann Ausweitung der Pause

Sie wollen doch nur spielen: Die Pause für die Faustballer des TuS Essenrode wird länger und länger. Nach dem Corona-bedingten Ausfall der Feldsaison war nun die Hoffnung groß, zumindest in der Halle wieder einen sportlichen Wettkampf austragen zu können. Der Verband hatte sogar eigens die Regionalligen aufgeteilt, damit die Winterrunde über die Bühne gehen kann. Nun ist aber erstmal alles auf Eis gelegt – und die Faustballer müssen sich erneut in Geduld üben.

Der aktuelle Stand im Faustball

Eigentlich steckten der TuS Essenrode und seine Liga-Konkurrenten gerade in der heißen Phase der Vorbereitung. Das Ziel war der 15. November, dann hätte der erste Liga-Spieltag seit dem Abschluss der letzten Hallenrunde steigen sollen. Für den TuS hätte sogar ein Heimspieltag in Lehre angestanden. Der Niedersächsische Turnerbund (NTB), in dem der Faustball organisiert ist, hatte kurz vor Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung, die im November keinen Sportbetrieb zulässt, noch die Weichen gestellt: Die Regionalligen wurden nach Bezirken aufgeteilt, um die Staffeln klein zu halten und dadurch flexibler auf lokale Entwicklungen der Infektionszahlen reagieren zu können.

Doch noch bevor Bewegung in die Ligen kommen konnte, wurden diese eingefroren. „Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom 28. Oktober lassen den geplanten Beginn der Faustball-Hallensaison nicht zu“, heißt es in einer NTB-Mitteilung. Ob es überhaupt noch einen Hallen-Spielbetrieb in der Saison 2020/21 geben wird, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. „Der Landesfachausschuss wird versuchen, im Interesse der Vereine, schnell, aber auch vernünftig, auf die weiteren Entscheidungen von Bund und Länder zu reagieren.“

Sommer-Pause tut nun doppelt weh

Eine Prognose, ob – und, wenn ja, wann genau – im Winter Faustball gespielt werden kann, ist aktuell also nicht möglich. Und damit geht auch die Zeit des Wartens weiter – nach einer Fahrt in der Gefühlsachterbahn. Erst „war ich froh, dass sich der NTB dafür entschieden hat, die Hallensaison auszuspielen“, meint TuS-Spielertrainer Patrick Linke mit Blick auf die Teilung der Liga. Er habe sich als Vorsitzender des Bezirksfachausschusses Faustball aktiv dafür eingesetzt, dass gespielt wird. Dann folgte die Ernüchterung, als feststand, dass der Sportbetrieb vorerst ruhen muss. Dieser Entschluss hatte seine Berechtigung – die Essenroder Faustballer-Seele traf er trotzdem ins Mark.

Der Grund dafür ist der lange Sommer ohne Liga-Betrieb, obwohl aus Sicht des Essenroder Spielertrainers gerade an der frischen Luft hätte gespielt werden können. „Der Wegfall der Feldsaison auf Landesebene war ja schon eine Entscheidung, die dem Faustball und dem Infektionsgeschehen gegenüber nicht angemessen war. Die Bundesligen und die Bezirke haben ihre Spielrunden ohne Vorkommnisse durchführen können“, zeigt Linke auf, dass die Regionalliga-Pause nicht nötig gewesen wäre. „Faustball ist eine kontaktlose Sportart, bei der die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden können. Immerhin hat jeder Spieler rechnerisch 80 Quadratmeter Platz auf dem Spielfeld. Bei der Begrüßung und Verabschiedung verteilen wir uns großflächig und wir verzichten auch auf Dinge wie Abklatschen.“

Das Hoffen auf den Kompromiss

Aus der kontaktlosen Natur des Faustballs nährt sich nun wohl auch die Hoffnung darauf, dass die Hallenrunde im Verlauf des Winters doch noch begonnen werden kann. Die Aufteilung der Ligen ist für Linke „ein Kompromiss, mit dem wir leben können. Wichtig ist der Wettbewerbscharakter. Die Möglichkeit eines Aufstiegs bleibt in dem Modell erhalten.“

Die verkleinerten Staffeln würden ermöglichen, dass die nun ausfallende Spieltage noch nachgeholt werden könnten, „das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt“, so Linke. Die beiden Essenroder Teams sind beispielsweise nur mit dem MTV Vienenburg und dem TSV Schwiegershausen, den beiden weiteren Vertretern des Bezirks Braunschweig, in einer Gruppe. Abwechslungsreich wären die Spieltage also nicht. Aber das wäre den TuS-Faustballern wohl herzlich egal, wenn der Kompromiss zustande kommt – und dann endlich mal wieder ihr spielerisches Geschick und ihre Athletik statt ihrer Geduld gefragt wären.