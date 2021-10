JSG und FC Schunter peilen auswärts die ersten Punkte an

Die JSG Schöningen (lin Blau) will beim SV Lengede die ersten Zähler der Saison einfahren.

Helmstedt. Schöningens A-Jugend-Fußballer treten am Samstag in der Landesliga beim ebenfalls noch punktlosen SV Lengede an.