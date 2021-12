JSG Schöningen: Holpriger Start, gute Entwicklung

Die A-Junioren der JSG Schöningen sind in der Vorrunde der Fußball-Landesliga-Saison Fünfter geworden und kämpfen im neuen Jahr in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die JSG Schunter/Schapen (Bezirksliga) ist nach der Hinrunde ebenfalls auf Rang 5 zu finden, einen Absteiger gibt es in dieser Staffel aber nicht.

Landesliga

„Die Freude der Jungs, endlich wieder Fußball spielen zu dürfen, war groß. Die Corona-Pause hatte aber ihre Spuren hinterlassen“, sagt Denis Kartal, Trainer der JSG Schöningen, zur Phase vor dem Pflichtspielauftakt. Unter anderem Athletik, Kondition und taktisches Verständnis hätten unter der Zwangspause gelitten, so Kartal. Die Schöninger packten die Dinge an, mussten allerdings nach der Auflösung der JSG Schöningen/Königslutter auch zahlreiche Abgänge verkraften, Torjäger Jens Olaf Rick entschied sich derweil für den Sprung in die zweite Herren der FSV Schöningen.

Die Voraussetzungen bei der Kartal-Elf waren also nicht optimal, „aber die Mannschaft hat sich super entwickelt und bis zum Ende wirklich hart gearbeitet“, blickt der Coach zurück. Das JSG-Team, überwiegend aus Akteuren des jüngeren Jahrgangs bestehend, fuhr allerdings gegen zwei Konkurrenten im Tabellenkeller Siege ein. „Als wir in Lengede hochverdient 2:0 gewonnen hatten, konnte ich das Strahlen in den Augen meiner Jungs sehen. Wir hatten auch in den Spielen zuvor phasenweise sehr gut gespielt, die Cleverness hatte aber gefehlt.“ In der Abstiegsrunde wird nun alles wieder auf null gesetzt. Selbstvertrauen dürfte den Schöningern aber geben, dass sie gegen beide Konkurrenten Lengede und Arminia Vechelde (2:0) bereits schon einmal siegreich waren. „Wir wollen unsere Erfahrungen in die Abstiegsrunde mitnehmen und werden unser Bestes geben, um den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Kartal.

Bezirksliga

Aufgrund des Rückzugs der JSG Helmstedt gibt es keinen Absteiger, zu mehr als zum Klassenerhalt wird es für die JSG Schunter/Schapen wohl nicht reichen. Nach einem Auftaktsieg (2:1 bei der JSG Isenbüttel-Gifhorn) setzte es vor der Winterpause für die Mannschaft von Viktor Leis drei Niederlagen am Stück. Damit liegt nur der JFV Kickers in der Tabelle noch hinter Schunter/Schapen – und das direkte Duell der beiden Kontrahenten steht noch aus…

