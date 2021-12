Ein letztes Mal heißt es „volle Konzentration“ für den TSV

Im Hinspiel ließen Johanna Bartel (in Gelb, von links), Leonie Stenzel und ihr TSV-Team nichts anbrennen und bezwangen den HSC Hannover (in Grün) deutlich mit 6:1.

Spielen sie noch mal? Spielen sie nicht mehr? Die vergangenen Tage waren für die Fußballerinnen des TSV Barmke und ihren Trainer Marcel Kirchhoff nicht ganz einfach. Für diesen Sonntag, 14 Uhr, ist die Oberliga-Partie beim HSC Hannover angesetzt. Und im Vorfeld hat die Klärung organisatorischer Fragen die Verantwortlichen beim TSV mehr Zeit gekostet als die eigentliche Vorbereitung auf das Spiel und den Gegner.

Anders als am vergangenen Wochenende, als Barmkes Heimspiel gegen den TSV Bemerode aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden musste, sollte die Witterung dieses Mal kein Problem darstellen. „Derzeit ist das Spiel noch auf dem Rasenplatz angesetzt. Weil der HSC aber über einen Kunstrasenplatz verfügt, gehe ich davon aus, dass es noch auf diesen verlegt wird“, sagt Kirchhoff.

Vielmehr beschäftigten ihn und sein Team die Umsetzung der Corona-Regelungen. Für alle am Spiel Beteiligten gilt draußen die 2G-, in den Kabinen und Duschen die 2G-plus-Regelung. Heißt: Wer keinen aktuellen negativen Test vorweisen kann, darf nicht in die Innenräume. „Auf der Anlage des HSC gibt es ein Testzentrum, das allerdings allen Menschen offen steht. Deshalb wussten wir nicht, ob wir vielleicht drei Stunden früher hätten losfahren und uns dann in die Schlange stellen müssen, oder ob man uns sozusagen ein Zeitfenster zum Testen hätte freiblocken können“, erklärt Barmkes Trainer.

Sich vor Ort noch testen lassen zu müssen und nicht zu wissen, wie man zeitlich hinkommt, „würde die Konzentration auf das Spiel erheblich stören“, so Kirchhoff. Deshalb suchte der TSV nach einer Alternative – und die sieht nun so aus: „Wir treffen uns am Sonntag schon früher in Barmke, um Tests zu machen.“ TSV-Vorsitzender Rudolf Sorge senior werde nach dem Vier-Augen-Prinzip als Kontrollperson vor Ort sein, die Tests überwachen und die Ergebnisse dokumentieren. So es keine Zwischenfälle gibt, bricht das Team anschließend gen Hannover auf.

All dieser Aufwand dient einem eigentlich irrelevanten Spiel. Barmke steht längst als Staffelsieger fest, die Punkte aus der Vorrunde werden ohnehin nicht in die Meisterrunde mitgenommen. Und der HSC ist bei sieben Zählern Rückstand und noch zwei ausstehenden Begegnungen auch schon raus aus dem Rennen um die Meisterrundenplätze. „Keine Frage, die Spannung ist bei uns schon ein bisschen raus“, räumt Kirchhoff ein. „Das merke ich bei den Mädels, aber auch bei mir selbst. Wir sind alle ganz froh, dass es dann erst mal in die Winterpause geht und wir die Akkus wieder aufladen können.“

Das ändere aber nichts daran, dass der TSV auch diese Partie gewinnen will. „Deshalb brauchen wir noch ein letztes Mal in diesem Jahr volle Konzentration“, betont Barmkes Trainer. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die an einem guten Tag sehr ordentlichen Fußball spielen und uns das Leben schwer machen kann. An einem schlechten Tag verliert sie aber eben auch mal gegen den Letzten“, spielt Kirchhoff auf die 1:2-Niederlage des HSC beim TuS Bröckel an. Er ergänzt: „Mir wäre wichtig, dass wir hinten wieder die Null halten, denn vorne haben wir die Qualität, um in jedem Spiel mindestens ein Tor zu erzielen. Gelingt uns das, können wir sehr zufrieden in die Pause gehen.“

