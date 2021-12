Und immer wieder geht es auf die Insel

Helmstedt. Mein Stadionerlebnis: In 14 Jahren hat Jörg Kleinert 44-mal England besucht und hat dabei fast 70 Spiele in 52 Stadien gesehen.

Inzwischen habe ich mich an die Fragen und Sprüche gewöhnt. „Bist du schon wieder auf der Insel unterwegs? Wieso schaust du dir ein Spiel der dritten englischen Liga an? Was treibt dich nach England? Du bist ja verrückt, so viel Geld und Zeit in deine Fußballreisen zu investieren!“

Auch, ob ich ein Groundhopper sei, werde ich oft gefragt. „Vielleicht ein bisschen“, antworte ich etwas ausweichend. „Groundhopping? Was ist das?“, fragen mich andere. Nun, der Begriff ist eine Zusammensetzung aus dem Nomen „ground“ und dem Verb „to hop“. Umgangssprachlich wird „ground“ im Fußball für die Spielstätte eines Vereins verwendet. „To hop“ bedeutet aus dem Englischen übersetzt hüpfen oder springen. Sinngemäß „hüpft“ ein Groundhopper von Stadion zu Stadion.

Die Ursprünge des „Hoppens“ gehen auf die Mitte der 1970er-Jahre zurück. Der Brite Geoff Rose hatte seinerzeit die Idee zur Produktion einer Krawatte. Und die durfte seither nur jener Fußballfan tragen, der den Besuch von Spielen in allen Stadien der vier höchsten englischen Spielklassen – insgesamt 92 Stadien – mit Datum, Ergebnis, beteiligten Mannschaften und Zuschauerzahl nachwies, im Internet-Zeitalter taten es die Fußballfans auf der Onlineseite „doingthe92“ des Ende des 1970er-Jahrzehnts gegründeten 92er-Club. Eine Überprüfung der Daten ist schwierig und findet indes nicht statt. Ich trat diesem Club im Jahr 2013 bei.

Die Planung ist wichtig

Der englische Fußball ist für mich wie eine leidenschaftliche Fernbeziehung der besonderen Art. 44-mal war ich in den vergangenen 14 Jahren in England, Mutterland und Trauminsel des Fußballs. Fast 70 Spiele habe ich seitdem gesehen, dabei 52 Stadien besucht – vom Londoner Wembley-Stadion über Manchester Citys Emirates Stadium, den inzwischen abgerissenen Upton Park, eigentlich Boleyn Ground, des Londoner Traditionsvereins West Ham United bis zum in stimmungsvolles Flutlicht gehüllten Stadion The Hawthorns des derzeitigen Zweitligisten West Bromwich Albion.

Das eigentliche Erlebnis beginnt dabei stets am heimischen Computer. Welche Spiele, welche Stadien möchte ich besuchen? Kann ich möglichst viele Begegnungen innerhalb von kürzester Zeit kombinieren? Dieser Frage schließt sich folgerichtig eine weitere an: Wie kommt man am besten und schnellsten von einem zum anderen Ort? Und dann: Welche Flugverbindung passt? Wie gut ist die Aussicht auf Eintrittskarten? Welche Unterkünfte kommen in Frage? Landhaus, Hotelkette oder doch eine private Bed-and-Breakfast-Übernachtung?

Und: Was kann man außerhalb des Stadions alles erleben? Die Möglichkeiten, das weiß ich heute, sind in dieser Hinsicht vielfältig. Die Besichtigung der normannischen Kathedrale von Norwich, der Probier-Nachmittag im englischen Brauerei-Museum, dem National Brewery Centre, in Burton-upon-Trent, der abendliche Besuch auf einer Hunde-Rennbahn oder die Stippvisite ins englische Fußballmuseum in Manchester. England macht auch abseits des grünen Rasens Spaß.

Der Charme der kleinen Klubs

Schnell noch ein Bierchen nach einem Fußballspiel. Auch das ist auf der Insel kein Problem. Nach dem East Midlands-Derby zwischen Nottingham Forrest und Derby County (5:2) bot sich der Besuch im Ye Olde Trip to Jerusalem an. Dieses legendäre Pub, in dem man sein Bier wegen tief hängender Decken und Stützbalken tatsächlich nur in gebückter Haltung genießen kann, lehnt sich an die Mauern des Nottingham Castle an. Historisch unbelegt wird behauptet, dass das Pub bereits 1189 gegründet worden sei. Stimmt diese Behauptung, dann wäre es das älteste Wirtshaus des Landes.

Doch nicht Pubs sondern Stadien sind das primäre Ziel eines jeden England-Trips. Klar, ich war in Prachtbauten wie an der Liverpooler Anfield Road oder an der Stamford Bridge, Heimstätte des FC Chelsea. Der Fußball in der englischen Eliteklasse gleicht sich indes. Viel Kommerz, viel Glitzerwelt, zu wenig „ehrlicher“ Fußball. Den richtigen Insel-Kick erlebe ich immer wieder außerhalb des durchgestylten Produkts Premier League. Dafür reise ich seit 2007 immer wieder bewusst in die dritte und vierte Liga, um die echte Leidenschaft der Engländer für ihren lokalen Verein zu spüren. Spiele im Nieselregen und bei scharfem Seitenwind unter Flutlicht wie im Januar 2012 beim Spiel der Wycombe Wanderers gegen Huddersfield Town (0:6) oder an einem Freitagabend im Januar 2015 bei klirrender Kälte an der Whaddon Road beim Viertliga-Kick Cheltenham Town gegen den FC Morecambe (1:1), haben rückblickend ihren ganz eigenen Charme.

Warum es mich immer wieder mal zu Spielen in die nicht-professionelle walisische oder irische 2. Liga zog, was das Besondere am Sechstligisten United of Manchester ist und wie leidenschaftlich ich mit Englands Torwart-Legende des 1966er-Endspiels, Gordon Banks, bei einer Charity-Veranstaltung zur Krebs-Prävention im Stadion des Zweitligisten Stoke City über das „Wembley-Tor“ diskutierte, erzähle ich in einem zweiten Teil meiner englischen Stadiontouren.



Fünf Fragen zum Thema

Architektonisches Meisterwerk: Welches war das baulich beeindruckendste Stadion, in dem du ein Spiel verfolgt hast?

Ganz ehrlich: Mich begeistern Kleinode. Beispiel: Im Nordosten Englands sprüht der Blundell Park, Stadion des Grimsby Town FC, vor baulichem Charme. Man hört das Knarzen der Klappsitze und Werbebanden bei Windstößen. Der Rost an tragenden Säulen des mit Holz vertäfelten Backsteinbaus wird von Farbaufstrichen übertüncht. Mehr Old-School-Charme geht nicht...

Pure Emotion: Welches Stadion hat dir in puncto Stimmung besonders imponiert?

Die Stimmung beim Stadtderby zwischen Gastgeber Sheffield United und Sheffield Wednesday an der Bramall Lane, das älteste Stadion der Welt (1855 eröffnet), in dem immer noch professioneller Fußball gespielt wird, toppte alles. Die United-Fans glorifizierten in ihren Gesängen die Geschichte der Stahlstadt und ihres Vereins. Sehr beeindruckend!

Zu viel versprochen: Gab es ein Stadion, das dich in Sachen Stimmung enttäuscht hat?

Spiele von West Ham United im Londoner Olympiastadion sind in Sachen Stimmung alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. In dem weitläufigen Rund mit brückenartig überbauter Laufbahn kommt einfach keine Stimmung auf.

Auf der Wunschliste: In welchem Stadion, das du noch nicht besucht hast, willst du unbedingt noch ein Spiel verfolgen?

Auf der To-do-Liste ganz oben steht das Glasgow-Derby zwischen den Rangers und Celtic – egal ob im Hampden Park oder im Celtic Park. Das Old Firm, kurz: das alte Beständige, ist das am häufigsten ausgetragene Derby Europas.

Ins Gedächtnis gebrannt: Gibt es ein Fußballspiel, an das du dich immer erinnern wirst?

Ja, WM 2006, Viertelfinale im Berliner Olympiastadion. Deutschland besiegte Argentinien im Elfmeterschießen. Auf der Fifa-Seite gab es drei Tage zuvor in der Nacht Rückläufer-Tickets von Fans ausgeschiedener Nationen. Angeklickt, Glück gehabt! Und die Plätze? Lagen in Reihe 1 – hinter dem Argentinien-Fanblock.

