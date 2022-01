Bevor Daniel Reiche (rechts) und die Schöninger noch mal zum Sprung an die Tabellenspitze ansetzen, bestreiten sie nun erst mal die ersten Testspiele der Vorbereitung.

Schöningen. Die Schöninger Landesliga-Fußballer treten in Stendal und Wernigerode an. Die erste Ligapartie steigt am 12. Februar.