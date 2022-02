„Geschenkte“ Tore ärgern Özmezarci

Die Liste an Ausfällen, sie war unglaublich lang. Und so musste Trainer Fatih Özmezarci einmal mehr improvisieren im Testspiel seines Fußball-Bezirksligisten FC Türk Gücü Helmstedt bei der U19 von Lupo Martini Wolfsburg. Am Ende setzte sich der Niedersachsenliga-Nachwuchs von der Kreuzheide verdient mit 3:2 (2:1) auf dem Kunstrasenplatz im Lupo Stadio durch.

Mehmet-Ali Tozlu, Timo Richter, Daniel Michel, Daniel Müller, Jawid Haidari, Eren Kocak, Berkan Öztürk, Malik Ayaz und Arif Uslukilic: Ihre Namen suchte man eine Woche vor dem Start in die zweite Saisonhälfte vergebens im Aufgebot der Helmstedter. Sie fehlten verletzungsbedingt, waren angeschlagen oder eben auch beruflich verhindert. Und so musste Özmezarci einige Akteure auf ungewohnten Positionen spielen lassen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir müssen weiter an der Defensive arbeiten“

Allerdings wollte er das nicht als Ausrede gelten lassen für die Niederlage beim spielstarken und technisch versierten U19-Team. „Wir kassieren zwei Gegentore, die so nicht fallen dürfen. Das waren Geschenke, die du als Herrenspieler nicht verteilen darfst“, monierte Türk Gücüs Coach und schob nach: „Wir müssen weiter an der Defensive arbeiten. Unser Umschaltspiel muss in beide Richtungen besser werden. Und wir hatten zu große Lücken in den Mannschaftsteilen.“

Justin Cimino brachte die Gastgeber mit seinen beiden Treffern zweimal in Führung. Doch zweimal meldeten sich die Helmstedter zurück und kamen durch Masirullah Omarkhiel (38.) und Maurice Friehe (76.) jeweils zum Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Marlon Colombo das 3:2 für Lupos U19.

Tore: 1:0 Cimino (18.), 1:1 Omarkhiel (38.), 2:1 Cimino (45.+1), 2:2 Friehe (76.), 3:2 Colombo (89.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de