Barmkes Generalprobe: sportlich gelungen, personell bitter

Drückend überlegen waren die Barmkerinnen dem MTV Barum (re.), insbesondere in der ersten Halbzeit. Ramona Reichpietsch (li.) erzielte den Treffer zum 4:0-Zwischenstand.

Freude und tiefer Frust lagen bei den Fußballerinnen des TSV Barmke dieser Tage ganz dicht beieinander. Eine Woche vor ihrem ersten Oberliga-Pflichtspiel des Jahres zeigten sie am Sonntag im letzten Test gegen den Liga-Konkurrenten MTV Barum eine starke Leistung und gewannen souverän mit 6:1 (5:0). Allerdings musste Aileen Engelbrecht wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Bereits am Montagmorgen folgte nach einer MRT-Untersuchung die niederschmetternde Botschaft: Riss des vorderen rechten Kreuzbandes!

Flexibilität von Aileen Engelbrecht wird fehlen

„Wenn ich könnte, würde ich den Sieg sofort eintauschen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn wir verloren hätten, Aileen dafür aber unverletzt geblieben wäre“, äußerte sich TSV-Coach Marcel Kirchhoff geknickt. Engelbrecht hatte sich zuletzt besonders durch ihre Flexibilität ausgezeichnet: Außenbahn im Mittelfeld, Außenverteidigerin, Sechser-Position und sogar aushilfsweise Innenverteidigerin – sie füllte jede ihr übertragene Aufgabe aus. Dass sie für die Ende März beginnende Meisterschaftsrunde ausfällt, „ist ein ganz schwerer Schlag für uns. Sie war gerade richtig gut unterwegs“, sagte Kirchhoff.

Zum Zeitpunkt ihrer Auswechslung hatten die Barmkerinnen das Testspiel bereits in die gewünschten Bahnen gelenkt. Kirchhoff hatte im Vorfeld eine Reaktion auf die zuletzt schwächeren Auftritte gefordert – und diese auch bekommen. Bereits in der ersten Minute schoss Leonie Stenzel die glänzend kombinierenden Gastgeberinnen in Führung. „Die erste Halbzeit war insgesamt überragend. Unsere Treffer waren fast alle über drei, vier Stationen, teils mit tollen Direktpässen, herausgespielt – und das trotz nicht optimaler Platzbedingungen“, berichtete der Barmker Trainer.

Im Ligaspiel gab es mehr Gegenwehr

Beim 3:0-Erfolg des TSV im Liga-Spiel hatten die Barumerinnen den Blau-Gelben das Leben noch richtig schwer gemacht und „hätten damals sogar mit einer Führung in die Pause gehen müssen“, blickte Kirchhoff zurück. Dieses Mal aber „hatten sie im ersten Durchgang keinen einzigen Torschuss. Es war wirklich gut, dass meine Spielerinnen jetzt wieder gesehen haben, was spielerisch möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Dass in der zweiten Halbzeit dann etwas weniger Spektakel geboten wurde, sah Barmkes Trainer gelassen. Nach dem Gegentreffer, der wie ein Wachrüttler gewirkt habe, „hatten wir schon noch Chancen, um zwei, drei Tore mehr zu erzielen“, beschrieb Kirchhoff.

Tore: 1:0 Stenzel (1.), 2:0 Pribyl (22.), 3:0 Wohlfahrt (38.), 4:0 Reichpietsch (41.), 5:0 Spelly (45.), 5:1 (49.), 6:1 Harmel (88.).

