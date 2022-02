FC Heeseberg: Knappe Niederlage zum Vorbereitungs-Abschluss

Der Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg hat sein letztes Testspiel vor dem Re-Start der Meisterrunde (am kommenden Sonntag gegen den TSV Sickte) beim BV Germania Wolfenbüttel mit 3:4 (2:0) verloren. „Ich denke, wir haben von beiden Seiten ein ganz ordentliches Spiel gesehen, auch wenn mich die Gegentore ärgern. Die waren total unnötig, gar keine Frage“, ordnete Heesebergs Coach Michael Grahe ein.

Die Germanen aus der Meisterrunde der Bezirksliga 3 übernahmen sofort die Initiative und setzten die FC-Abwehr minutenlang unter Druck. Die verteidigte jedoch clever und hatte mit Malte Waldau einen Schlussmann hinter sich, der zweimal glänzend parierte und so einen frühen Rückstand verhinderte. So war es der Gast, der nach 25 Minuten durch einen perfekt ausgeführten Freistoß von Niklas Wikert etwas überraschend in Führung ging und noch vor der Pause durch Stefan Heidebroek auf 2:0 erhöhte.

Ein dreifacher Wechsel zur Pause tat der Heeseberger Defensive jedoch nicht gut. Es schlichen sich plötzlich einige Abstimmungsfehler ein, die prompt zu Gegentoren führten. Innerhalb vor nur 60 Sekunden glichen die Lessingstädter Mitte des zweiten Durchgangs aus. Florian Naumann (72.) brachte den FC aus spitzem Winkel zwar noch einmal in Front, doch drei Minuten später patzte die eigene Abwehr erneut und kassierte den Ausgleich.

Es kam zu einem offenen Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für Germania. Ein Foul an Fabian Romeike im Wolfenbütteler Strafraum ließ der Schiri ungeahndet, der BV fuhr einen Konter und schloss diesen erfolgreich ab. Trotz der Niederlage zum Abschluss stellte Grahe fest: „Insgesamt hatten wir eine gute Vorbereitung.“

Tore: 0:1 Wikert (25.), 0:2 Heidebroek (41.), 1:2 Frank (69.), 2:2, 3:3 Baerwolf (70., 75.), 2:3 Naumann (72.), 4:3 Speck (82.).

