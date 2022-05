Barmke. Die Barmker Fußballerinnen TSV-Frauen reisen am letzten Spieltag der Staffelsiegrunde Ost nach Göttingen zum Tabellenletzten.

Auch beim letzten Spiel der Staffelsiegrunde in Göttingen wollen die Barmkerinnen noch mal einen Sieg bejubeln.

Fußball-Oberliga TSV Barmke will sich „gutes Gefühl“ für Aufstiegsspiel holen

Nur noch rein theoretisch wäre den Oberliga-Fußballerinnen des TSV Barmke am letzten Spieltag der Staffelsiegrunde Ost Platz 1 zu nehmen. Beim punktlosen Letzten, Rot-Weiß Göttingen, könnten sie sich am Sonntag (10.30 Uhr) sogar eine Niederlage leisten. Die Barmkerinnen haben 13 Tore Vorsprung auf die punktgleiche Braunschweiger Eintracht, die nicht mehr spielt, und 17 auf den TSV Limmer, der drei Zähler weniger auf dem Konto hat und in Bemerode ein Schützenfest feiern müsste.

Das wichtigste Spiel überhaupt für den TSV Barmke steigt an Pfingsten

„Wir wollen jetzt aber als einziges Oberliga-Team ohne Niederlage durch die Saison kommen“, stellt Barmkes Trainer Marcel Kirchhoff klar. „Und wir wollen uns in Göttingen ein gutes Gefühl für das wichtigste Spiel überhaupt holen“, das Regionalliga-Aufstiegsspiel am 5. Juni (14 Uhr) in Barsinghausen gegen den West-Staffelsieger SV TiMoNo.

Dafür plant der TSV den Einsatz zweier Reisebusse für Freunde und Fans. 65 seien schon angemeldet, im zweiten Bus wären aber noch Plätze frei. Wer das Barmker Team am Pfingstsonntag unterstützen möchte, möge sich bei Marcel Kirchhoff (01 51­-27 00 17 05) oder Jens Schulze (01 52-34 28 83 05) melden.

jse

