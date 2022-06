7:0 in Bad Harzburg! Nächste Schöninger Machtdemonstration

Die Schöninger waren von Bad Harzburg (in Weiß) nicht einzufangen. Gianluca Evers (in Rot) eröffnete beim 7:0-Erfolg den Torreigen. Das 1:0 war zugleich der 100. Saisontreffer der FSV.

Dieser Pfingstausflug in den Harz hat sich für die Landesliga-Fußballer der FSV Schöningen mal so richtig gelohnt. Am Samstag feierten sie bei der TSG Bad Harzburg einen 7:0 (2:0)-Kantersieg. Dabei zeigten sich die Schöninger ihrem in zuvor sieben Heimspielen in Serie ungeschlagenen Gegner in allen Belangen überlegen.

Der Tabellenführer aus der Speerstadt machte sofort deutlich, dass er unbedingt drei Punkte mitnehmen wollte. Dafür war aber zunächst einmal Saisontor Nummer 100 vonnöten. Nach einer Viertelstunde war es dann so weit: Nils Bremer schlug einen Eckball von links auf den kurzen Pfosten, wo ihn Daniel Reiche verlängerte. Gianluca Evers war am langen Pfosten ungedeckt und brauchte nur noch einzuschieben. „Das war so einstudiert“, verriet der Torschütze nach der Partie und fügte an: „Natürlich freue ich mich über das Tor, aber viel wichtiger ist, dass wir jetzt eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg haben. Noch sieben Punkte, dann haben wir unser großes Ziel erreicht.“

Zehn Minuten nach dem 1:0 erhöhte Maximilian Kohl nach einer Bremer-Flanke per Flachschuss. Weil Bremer und Evers danach bei ihren Abschlüssen Pech hatten, blieb es bis zur Pause beim 2:0.

Kurz nach Wiederbeginn schlug FSV-Torjäger Petrus Amin gleich zweimal zu. Erst nickte er einen gefühlvollen Heber von Kohl ein (53.), nur drei Minuten später stellte er dann auf 4:0. Kurz darauf verhinderte Bad Harzburgs Torwart zwar Amins Hattrick, der Ball landete aber genau vor den Füßen von Jan Ademeit, der trocken abzog – das 5:0 (65.).

In der Schlussphase kam Amin dann noch einmal frei zum Abschluss und doch noch zu seinem dritten Treffer (82.), ehe der eingewechselte Lennert Hoffie eine präzise Vorlage von Timo Wyrembeck zum Endstand nutzte.

„Bad Harzburg war heute sicherlich personell geschwächt“, sagte FSV-Trainer Nils Osteroth. „Am Ende geht’s aber immer darum, dass wir bis zum Ende 100 Prozent bringen. Und das haben wir heute gemacht“, kommentierte er zufrieden den hochverdienten Sieg seiner Elf.

FSV: Nabel – Bremer, Behling (56. Goebel), Reiche, Caringi (69. Jonah Ademeit) – Jan Ademeit (69. Wyrembeck) – Kohl (80. Vahldiek), Lutz, Evers (56. Hoffie), Sening – Amin.

Tore: 0:1 Evers (15.), 0:2 Kohl (25.), 0:3, 0:4, 0:6 Amin (53., 56., 82.), 0:5 Jan Ademeit (65.), 0:7 Hoffie (87.).

