E-Junioren der JSG Helmstedt II holen die Kreismeisterschaft

Helmstedt. Die JSG leistet sich in der gesamten Saison nur zwei kleine Ausrutscher, denen stehen zahlreiche klare Siege gegenüber.

Die E-Junioren der JSG Helmstedt II sind Fußball-Kreismeister. Vor dem letzten Punktspiel übergab Sven Koch, Mitglied im Jugendausschuss des Norddeutschen Fußballverbandes, Kreis Helmstedt, den Pokal an das JSG-Team.

Der Weg zum Titelgewinn begann im Herbst 2021. In einer der vier Vorrundengruppen trafen die Helmstedter auf die JSG Königslutter III, die JSG Nordkreis II und die JSG Schöningen. Lediglich gegen Königslutter (3:4) gab es eine Niederlage. Der standen fünf deutliche Siege gegenüber, so dass die JSG II in ihrer Gruppe mit 15 Punkten und 48:14 Toren vorne lag.

Ende April ging es weiter im Gruppen-Modus gegen drei Erstplatzierten der anderen drei Staffeln, nämlich die JSG Helmstedt I, die JSG Königslutter III und den FC Schunter. Die JSG Helmstedt II blieb ohne Niederlage, nur bei der JSG Königslutter III (2:2) gab sie zwei Punkte ab. Dass es die Mannschaft des Trainer-Duos Stephan Gerhardy/Andreas Mosenheuer besser kann, zeigte sie im Rückspiel, das sie mit 10:0 für sich entschied. Unter dem Strich standen für die JSG Helmstedt II nach sechs Spielen 16 Punkte, 37:4 Tore sowie Tabellenplatz 1 zu Buche.

Auf die Helmstedter wartet ein weiterer Höhepunkt: Am Samstag, 11. Juni, treffen sie in Söllingen im Finale des Kreispokal-Wettbewerbs auf den FC Schunter. In den Runden zuvor hatten die Helmstedter den STV Holzland (9:0), die JSG Königslutter III (7:3) und die JSG Nordkreis II (2:1) ausgeschaltet.

