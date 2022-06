Für den Helmstedter Matthis Liebe geht die Norm-Jagd weiter

Bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der U16 und U20 in Lingen waren einige Athleten aus dem Kreis Helmstedt vertreten. Sie zeigten gute Leistungen und erzielten einige persönliche Bestleistungen.

Für die beste Platzierung sorgte Matthis Liebe (U18, TSV Germania Helmstedt) im 800-m-Lauf. Er wurde in die U20 hochgemeldet und musste sich mit älteren Läufern auseinandersetzen. Mit einer starken zweiten Runde kämpfte er sich auf einen hervorragenden zweiten Platz in 2:01,63 Minuten. Nach einer verbummelten ersten Runde in nur 60 Sekunden war eine schnellere Zeit nicht mehr machbar. So ist der Fünftplatzierte der deutschen Meisterschaft (DM) 2021 der M15 weiter auf „Norm-Jagd“. Während Liebe im vergangenen Jahr in der M15 noch eine Zeit von 2:06 min für die DM-Teilnahme reichte, steigen die Normen in der U18 gewaltig an. Die deutsche Norm steht für seine Altersklasse U18 bei 1:59,00 min. – und das ist auch das Saisonziel für den TSV-Athleten. Gemessen an seinen guten Trainingsergebnissen ist dieses Ziel erreichbar.

Zoey Fey Heinsch vom MTV Schöningen wird Dritte im Dreisprung

Zoe Fey Heinsch vom MTV Schöningen startete in drei Disziplinen und erzielte ebenfalls sehr gute Leistungen. Sie begann mit dem Dreisprung. Nach anfänglichen Problemen mit dem Anlauf verbesserte sie sich im vierten Versuch auf 10,46 m und sicherte sich den dritten Platz. Zu ihrer persönlichen Bestleistung fehlten nur vier Zentimeter. Die deutsche Norm in der W15 liegt bei 10,70 m und ist somit in Reichweite.

Im Weitsprung lief es besser. Sie legte eine sehr gute Serie von Sprüngen hin. Dreimal schaffte sie die 5 Meter. Mit 5,09 m verbesserte sie ihre persönliche Bestleistung und belegte am Ende Platz 4.

Für die letzte Disziplin hieß es noch einmal, alle Kräfte zu mobilisieren. Mit 18 Läuferinnen war das Teilnehmerfeld im 300-m-Lauf groß. Sie ging die ersten 100 Meter mit 13,1 Sekunden mutig an. Mit persönlicher Bestleistung (43,97 sek.) sprintete sie schließlich ins Ziel und belegte Platz 7 aus drei Zeitendläufen.

Luca Winter vom TSV Germania Helmstedt meldet sich eindrucksvoll zurück

Die beste Leistung, gemessen an deutschen Normen, erreichte aus Helmstedter Sicht Luca Winter (TSV Germania). Der Pechvogel des vergangenen Jahres meldete sich nach langer Verletzungspause zurück. Im Sommer 2021 erfüllte er in seinem ersten U18-Jahr im letzten Wettkampf die deutsche Norm im 200-m-Lauf und lief erstmals unter 23 sek. Kurz vor seinem Start verletzte er sich seinerzeit und konnte nicht an seinem Saisonhöhepunkt teilnehmen.

Es folgte eine lange Pause mit anschließendem, lockerem Training. Auch im Winter hatte er immer wieder mit seiner Verletzung zu kämpfen und bestritt keine Wettkämpfe in der Halle. Nun meldete sich Winter zurück und qualifizierte sich auf Anhieb im 100-m-Lauf über die Vorläufe für das Finale. Er lief Bestleistung in 11,41 sek, landete auf Platz 5 und schrammte trotz starkem Gegenwind nur 11 Hundertstel an der deutschen Norm vorbei.

Toncho Tzolov (TSV Germania) startete in der M14 über 80-m-Hürden und wurde in 13,78 sek Vierter bei -3,3m/sek Gegenwind. Im Weitsprung wurde er ebenfalls Vierter mit persönlicher Bestleistung von 5,23 m.

Louisa Borsutzky (W15, TSV Germania) wurde im Finale Vierte im 80-m-Hürden-Lauf und erreichte bei -1,9 Gegenwind mit 13,26 sek eine persönliche Bestleistung. Im Hochsprung wurde sie mit 1,52 m Sechste.

