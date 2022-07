Auf 9:1-Schützenfest folgt für Schöningen echter Härtetest

Schöningen. Oberligist Schöningen erwartet in der Vorbereitung den ersten echten Brocken – am Freitag spielt die FSV in Magdeburg gegen die U19 es FCM.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – die alte Fußballerweisheit trifft während der Vorbereitung definitiv auf den Oberligisten FSV Schöningen zu. Auf der Sportwoche der FG Vienenburg/Wiedelah schlug das Team von Coach Bastian Breves den Blankenburger FV (Landesliga Mitte, Sachsen-Anhalt) deutlich mit 9:1, und schon am Freitagabend steht das nächste Testspiel für die Schöninger an.

„Völlig unnötiges Gegentor“ ärgert Trainer Bastian Breves

Gegen Blankenburg wurde über dreimal 30 Minuten gespielt. Trotz des klaren Ergebnisses war Breves nicht hundertprozentig zufrieden: „Wir haben unsere Spielprinzipien zwar sehr gut umgesetzt, unser Ziel, zu null zu spielen, aber leider wieder nicht erreicht. Wir haben erneut infolge individueller Fehler, die uns so in der Oberliga einfach nicht passieren dürfen, ein völlig unnötiges Gegentor kassiert. Das stört mich gewaltig, daran müssen wir noch arbeiten“, betonte der FSV-Coach.

Für die ersten 30 Minuten hatte er von seiner Mannschaft ein absolutes Angriffspressing gefordert. Sein Team tat, wie ihm geheißen, und ging durch Tore von Dominik Elsner (11., 30.) in Führung. Im zweiten Drittel schnürte Johannes Lutz einen Doppelpack (34., 39.), ehe Maximilian Kohl nach Vorlage von Elsner auf 5:0 erhöhte (55.). Kurz darauf kamen die ansonsten überforderten Gastgeber zum aus FSV-Sicht ärgerlichen Ehrentreffer.

Im letzten Abschnitt schossen Elsner (68., nach Vorlage von Nils Bremer), Gianluca Evers (71., 81.) sowie Routinier Sergej Evljuskin (83.), der zuvor schon zwei Treffer vorbereitet hatte, noch den 9:1-Endstand heraus.

Erster richtiger Härtetest wartet auf die FSV Schöningen

Das nächste Testspiel der FSV steigt am Freitagabend ab 19 Uhr in Magdeburg (Sportplatz Pechau), wo die U19-Bundesliga-Truppe des 1. FC Magdeburg wartet. „Ich denke, das wird der erste Gegner in der Vorbereitungsphase sein, der uns so richtig fordern wird“, ahnt Schöningens Trainer. „Sie sind physisch auf höchstem Niveau, spielen sehr dynamisch und sind technisch und taktisch sehr gut ausgebildet“, stellt Breves dem Gegner ein gutes Zeugnis aus.

