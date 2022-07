FC Heeseberg: Kein Super-Cup-Halbfinale trotz Platz 1

Klein Sisbeck. Der Bezirksligist wird in Klein Sisbeck Sieger der Gruppe B, tritt mangels Personal aber nicht zum Semifinale an. Auch Holzland verzichtet.

Florian Naumann (re.) und der FC Heeseberg treten trotz der beiden Siege gegen Schunter (li. Felix Sandmann) und Holzland nicht im Halbfinale des Helmstedter Super-Cups an.

Die Fußballer des FC Heeseberg sind ihrer Favoritenrolle in der Gruppe B des Helmstedter Super-Cups gerecht geworden und haben sich mit Erfolgen gegen Bezirksliga-Aufsteiger FC Schunter und Gastgeber STV Holzland Platz 1 gesichert. Die Reise im Turnier geht für die Mannschaft von Trainer Michael Grahe dennoch nicht weiter, da der FCH aufgrund von Spielermangel am Sonntag nicht zum Halbfinalspiel gegen die FSV Schöningen II antreten kann.

FC Schunter – FC Heeseberg 0:2. Tore: 0:1, 0:2 Harmel (2., 45.).

Obwohl sie nur mit einem Rumpfkader angetreten waren, setzten sich die Heeseberger im Duell der Bezirksligisten durch. „Und das war auch verdient“, fand FCH-Trainer Michael Grahe. „Schunter hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber nach vorne nicht effizient genug.“ Heeseberg setzte hingegen auf gezielte Konter, von denen Andre Harmel zwei nutzte und sein Team somit zum Sieg führte. Aus Sicht von Schunters Co-Trainer Bela Westphal ging die 0:2-Niederlage in Ordnung. „Wir haben in einigen Situationen einfach gepennt. So kannst du gegen eine langjährige Bezirksliga-Mannschaft auch nicht gewinnen. Das reifere Team hat gewonnen.“

STV Holzland – FC Schunter 0:4. Tore: 0:1 Schönfelder (19.), 0:2 Krause (30.), 0:3 Gezer (34.), 0:4 Schönfelder (36.).

In den vergangenen Wochen war viel Bewegung drin beim STV Holzland. Nach dem Rückzug aus der Kreisliga in die 1. Kreisklasse erlebte das Team einen Umbruch, derzeit trainieren die erste und zweite Mannschaft zusammen. Auf das neue Trainergespann Eberhard Ohse und Danny Pilkenroth wartet eine Menge Arbeit. Im ersten Spiel gegen Schunter verlor der STV zwar deutlich, „aber die Jungs haben gekämpft. Deshalb bin ich mit dem Auftritt zufrieden“, meinte Ohse. Die erste Möglichkeit des Spiels hatte sogar der Gastgeber, danach spielte aber nur noch der FC. „Wir hatten keine Chance. Unser Torwart hat aber noch einige Bälle echt gut gehalten.“

FC Heeseberg – STV Holzland 3:0. Tore: 1:0, 2:0 Naumann (3., 21.), 3:0 Kothe (28.).

Das zweite Spiel bei drückender Hitze ging gerade bei Holzlands Spielern gehörig an die Substanz. „Wir sind wirklich nur noch hinterhergelaufen“, erklärte STV-Trainer Ohse. „Schon zur Trinkpause waren die Jungs komplett platt. Aber für uns war es besser als jede Trainingseinheit“, sagte er verschmitzt. Bezirksligist Heeseberg hatte noch eine ganze Reihe guter Torchancen, „wir haben aber einfach zu viel verballert“, monierte Coach Michael Grahe. „Man hat gemerkt, dass Holzland konditionell hintendran war, quasi stehend K.o..“

Zwei Absagen: Das erste Halbfinale wackelt

Als Sieger der Gruppe B hätte seine Mannschaft am Sonntag das zweite Halbfinale gegen die FSV Schöningen II, Zweitplatzierter der Gruppe A, bestreiten sollen. „Wir hatten aber schon vor den Spielen mit Turnierleiter Dirk Rack gesprochen und ihm gesagt, dass wir dann nicht genügend Leute zur Verfügung haben.“ Neben Corona-Erkrankten und Urlaubern fallen noch einige Spieler aufgrund einer Hochzeit aus.

Daher rücken die Gruppengegner auf. Schunter nimmt Heesebergs Platz ein und trifft am Sonntag auf den bisherigen Kreisliga-Rivalen FSV Schöningen II. Holzland erhielt die Nachricht, als Nachrücker im ersten Halbfinale am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Türk Gücü anzutreten – für den STV überraschend. „Wir bekommen selber keine Mannschaft zusammen. Eigentlich war für Freitag Training eingeplant, und da wären wir nur zu zehnt gewesen“, erklärte Holzlands Trainer Eberhard Ohse. „Gegen eine Mannschaft wie Türk Gücü würden wir keinen Fuß auf den Boden gesetzt kriegen, es ist eine wirklich blöde Situation für uns.“

Deshalb teilte der STV am Donnerstagnachmittag dem Spielleiter seine Absage mit. „Ich versuche gerade, Ersatz zu kriegen“, erklärte Dirk Rack. Sollte er jedoch keinen Gegner für den Bezirksligisten Türk Gücü Helmstedt finden, zieht dieser kampflos ins Endspiel ein. FC-Co-Trainer Kubi Kaptan hofft derweil auf einen Gegner. „Jedes Spiel ist besser als eine normale Trainingseinheit.“

