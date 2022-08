3:1 – „runder Abschluss“ für den FC Türk Gücü

Helmstedt. Der Bezirksligist setzt sich gegen den Landesliga-Absteiger SV GW Calberlah mit 3:1 durch und steht dank eines Freiloses schon in Runde 3.

Neun Urlauber, zwei Kranke, dazu drei Tage Trainingslager in den Knochen – und dennoch haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt ihre erste Hürde im Bezirkspokal genommen. Gegen Landesliga-Absteiger SV GW Calberlah setzten sich die Rot-Weißen an der heimischen Kantstraße mit 3:1 (2:1) durch und stehen dank eines Freiloses damit bereits in Runde 3.

Co-Trainer Kaptan sieht „verdienten Sieg“ für Türk Gücü

„Es war ein runder Abschluss unseres Trainingslagers. Die Jungs haben super mitgezogen, wollten unbedingt gewinnen“, betonte Türk Gücüs Co-Trainer Kubilay Kaan Kaptan, der Coach Fatih Özmezarci (Urlaub) an der Seitenlinie vertrat und aufgrund der dünnen Personaldecke auch als Ersatzspieler im Spielbericht aufgeführt war.

Kaptan sah letztlich einen „verdienten Sieg“ seiner Mannschaft, räumte aber auch ein: „Es war kein gutes Spiel. Man hat die Müdigkeit schon gemerkt“, sagte er und schob nach: „Am Ende hätten wir dennoch höher gewinnen können. Calberlahs Torwart hat richtig stark gehalten.“

Ruff bringt die Helmstedter in Führung

Gerade in der ersten Halbzeit hatten die Hausherren noch so ihre Probleme mit den Diagonalbällen der Calberlaher, die meist in Richtung des pfeilschnellen Julian Plagge geschlagen wurden. „In der zweiten Hälfte hat Frederic Krecklow ihn dann komplett im Griff gehabt“, meinte Kaptan.

Auf der Gegenseite war es vor allem ein Helmstedter Offensivtrio, das die Gäste nicht unter Kontrolle bekamen: Onur Ada, Ilyas Bircan und Masirullah Omarkhiel sorgten für reichlich Torgefahr. Bircan scheiterte in Minute 27 noch an Calberlahs Keeper Marcel Hekkel, doch Arne Ruff versenkte den Nachschuss zur 1:0-Führung (27.).

Bircan und Omarkhiel treffen zum Sieg

Diese währte aber nur vier Minuten, ehe Kevin Brodöhl einen „klaren Foulelfmeter sicher verwandelte“, so Kaptan. Doch fünf Minuten vor der Pause stellte Bircan dann die Weichen erneut auf Sieg, als er auf Vorarbeit von Omarkhiel zur Stelle war.

Im zweiten Durchgang tauschten die beiden dann die Rollen: Diesmal legte Bircan für Omarkhiel auf, der nur noch einzuschieben brauchte – das 3:1 (63.), die Entscheidung. „Wir haben auch danach noch viele gute Aktionen gehabt. Aber Calberlahs Torwart hat wirklich ein starkes Spiel gemacht“, konstatierte Kaptan. „Für uns war es wichtig, dass wir gut in die Pflichtspiele gestartet sind.“

Tore: 1:0 Ruff (27.), 1:1 Brodöhl (31., FE), 2:1 Bircan (40.), 3:1 Omarkhiel (63.).

