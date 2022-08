„Bonusspiel“ wird zur Lehrstunde für den Helmstedter SV

Helmstedt. 0:17! Am Ende wurde es in Unterzahl bitter für die Kreisliga-Fußballer des Helmstedter SV im Bezirkspokal-Duell mit Landesligist Vorsfelde.

So sah es fast immer aus. Sobald der HSV (in Schwarz Lukas Blank) mal den Vorswärtsgang einlegte, waren die Vorsfelder (re. Mohamed Dallali) zur Stelle.

Sie hatten sich auf den Vergleich mit dem Landesliga-Topteam des SSV Vorsfelde gefreut. Aber aus dem „Bonusspiel“, wie es Trainer Marco Behse nannte, wurde für die Kreisliga-Fußballer des Helmstedter SV, die als Kreispokalfinalist im Bezirkspokal starten durften, eine bittere Lehrstunde. Sie gerieten auf dem Bötschenberg mit 0:17 (0:5) unter die Räder. Zur Ehrenrettung des HSV sei aber erwähnt, dass es erst in Unterzahl so richtig deutlich wurde.

In der 48. Minute musste Amad Amar, Helmstedts linker Verteidiger, vorzeitig duschen gehen, nachdem er einen Schuss des Vorsfelder Kevin Schulze auf der Linie mit der Hand abgewehrt hatte. „Das war extrem bitter. Ein Mann weniger gegen einen zwei Klassen höher spielenden Gegner, fast 45 Minuten Unterzahl und dann haut Vorsfelde auch noch den Elfmeter rein – da ist klar, dass du dich dann aufgibst“, nahm Behse seine Elf in Schutz.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der krasse Außenseiter den Schaden in Grenzen gehalten. Zwar luden die Helmstedter den SSV durch einen individuellen Fehler zum ersten Tor ein. Ansonsten „waren die ersten 25 Minuten wirklich in Ordnung von uns“, sagte der Trainer. Danach aber häuften sich die klaren Chancen der Vorsfelder. „Sie spielen halt auch einen richtig guten Ball. Die Kurzpass-Kombinationen, die Diagonalbälle – da hat man einfach gesehen, dass der SSV in die Oberliga gehört, obwohl heute noch einige Stammkräfte gefehlt haben“, lobte Behse den Gegner.

In Unterzahl hatte der Kreisligist dann nicht mehr viel entgegenzusetzen. Fast im Minutentakt segelten Schüsse auf das von Neuzugang Lars Reschke gehütete HSV-Tor. Und der Favorit zeigte auch in Überzahl keine Gnade, sondern attackierte die nun auch kräftemäßig abbauenden Helmstedter weiter früh im Aufbau. „Natürlich hätte ich lieber nur 0:5 verloren. Aber jetzt gilt es, das zu verarbeiten und trotz des Ergebnisses etwas Nützliches für uns daraus zu ziehen“, sagte Helmstedts Coach abschließend.

