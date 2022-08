Lauingen Bornum kratzt an der großen Überraschung

„Hochzufrieden für den jetzigen Stand unserer Vorbereitung“ zeigte sich Marcel Schoolmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Lauingen Bornum, mit der Leistung seiner Mannschaft im Bezirkspokalspiel gegen den SSV Kästorf. „Der größte Unterschied war, wie konsequent Kästorf mit seinen Torchancen umgegangen ist“, bilanzierte er zum entscheidenden Grund für die 1:3 (1:2)-Niederlage.

Das SV-Team erwischte einen etwas nervösen Start. Kommunikationsprobleme nach einem Einwurf und bei einem Fehler im Aufbau führten zum 0:2-Rückstand. In beiden Fällen habe sich „die Qualität eines seit Jahren zur Spitzengruppe gehörenden Landesligisten im Abschluss“ gezeigt, so Schoolmann. Danach legten die Gastgeber ihren Respekt ab und wurden stärker. Den Anschlusstreffer durch Bernd Mittendorf verhinderte SSV-Verteidiger Joe Brandt mit der Hand – er sah glatt Rot und Dennis Evers verwandelte den fälligen Strafstoß.

In Überzahl wurde „LaBo“ noch mutiger, lief höher an und kam nach der Pause zu „fünf hochkarätigen Chancen“ – es fehlte allein die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Dennoch betonte Schoolmann: „Wir haben uns fast alle Abschlüsse gut herausgespielt. Es tat gut zu sehen, dass wir auch mit einem solchen Gegner mithalten können.“ Hinten ließ die SV kaum etwas zu – „bis wir kurz vor Schluss einmal nicht mehr konsequent genug in der Rückwärtsbewegung waren“, so der SV-Trainer mit Blick auf den Schlusspunkt der effizienten Kästorfer.

Tore: 0:1 Jansen (17.), 0:2 Demirci (23.), 1:2 Evers (35./HE), 1:3 Gercke (89.). Rot: Brandt (34., SSV).

jse

