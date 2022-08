0:1 – Die FSV Schöningen kassiert bittere Pleite zum Start

Ausgerechnet im ersten Oberliga-Spiel ihrer Historie haben die Fußballer der FSV Schöningen ihre erste Niederlage seit November des vergangenen Jahres hinnehmen müssen. Nach dem 4:0-Erfolg in der ersten Runde des NFV-Pokals gab es am Samstag bereits das Wiedersehen mit den Freien Turnern aus Braunschweig – das der Aufsteiger äußerst unglücklich mit 0:1 (0:0) verlor.

Im Vergleich zum Pokalspiel kehrten einige Leistungsträger in die Startelf der Hausherren zurück. Felix Behling, Gunnar Niemann, Daniel Reiche und Jan Ademeit waren von Beginn an mit von der Partie. Im Kasten stand Niclas Edelmann, den Trainer Bastian Breves im Vorfeld als Nummer 1 für den Ligabetrieb auserkoren hatte (wir berichteten).

Eine lange Eingewöhnungszeit brauchte die FSV allerdings nicht. Nach nur zwei Minuten hatte Dominik Elsner die Führung auf dem Fuß, als er allein vor Braunschweigs Schlussmann Luca Podlech auftauchte. Elsner versuchte es mit einem Heber, den Podlech noch so eben mit den Fingerspitzen entschärfte und die Kugel zur Ecke lenkte. Nur eine Minute später verfehlte Sergej Evljuskin das Gehäuse der Gäste mit seinem Schuss aus halblinker Position nur um wenige Zentimeter.

FSV-Bemühungen bleiben ohne Erfolg

Die Schöninger blieben am Drücker, aber erfolglos. Nils Bremer brachte eine Flanke in die Mitte, wo Maximilian Kohl vergeblich noch einen Mitspieler suchte. Wenig später zog Bremer einen Freistoß hart und flach vor das gegnerische Tor. Einem Verteidiger der Freien Turner rutschte der Ball über den Schlappen. Den Weg ins Tor fand das Spielgerät aber auch in dieser Szene nicht – sehr zum Leidwesen von FSV-Trainer Breves. „Hätten wir das Glück aus der Vorwoche gehabt, als wir früh in Führung gegangen waren, wäre das Spiel sicher anders verlaufen. So war es leider noch offen“, trauerte der Coach den vergebenen Möglichkeiten nach. Die Gäste wiederum beschränkten sich zusehends darauf, engagiert in die Zweikämpfe zu gehen, um die Angriffe der Schöninger zu unterbinden und selbst mit langen Bällen zu operieren.

Umstellung zur Pause

Breves betonte in der Pause, dass die Braunschweiger nicht in der Lage sein würden, über spielerische Elemente zu einem Tor zu kommen. „Das geht nur mit einem langen Ball hinter unsere Kette oder durch einen Standard.“ Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren nicht mehr im 4-3-3, sondern fortan in einem 4-4-2 mit Raute. Außerdem brachte der Trainer des Aufsteigers Nathan Wahlig für Maximilian Kohl, um im Mittelfeld noch etwas mehr Zugriff zu bekommen.

Dieser Plan ging zunächst auf, gleich mehrfach kam die FSV zu guten Abschlussmöglichkeiten. Der Erfolg blieb aber – wie schon in Durchgang 1 – weiter aus. So kam es, wie es kommen musste. Die Breves-Elf leistete sich nach einer Stunde einen vermeidbaren Ballverlust und im Anschluss ein unnötiges Foul an der eigenen Strafraumgrenze. Phil-Louis Kunze schnappte sich den Ball und drosch ihn an die Unterkante der Latte, von wo aus die Kugel den Ball hinter die Torlinie fand. Das 1:0 für die Gäste war gleichbedeutend mit dem Siegtor.

Breves: „Dominanz ist keine Garantie für drei Punkte“

„Wir haben heute gesehen, dass man, auch wenn man im Ballbesitz über 90 Minuten die dominante Mannschaft ist, keine Garantie für drei Punkte hat“, bilanzierte ein sichtlich enttäuschter Bastian Breves. „Der Gegner hat heute eine brutale Effizienz an den Tag gelegt und aus nur einer Großchance, resultierend aus einem Konter und einer Standardsituation, die Punkte mitgenommen. Ein 0:0 wäre dem Spielverlauf da schon eher gerecht geworden“, fügte Breves an.

Auch Mittelfeldstratege Jan Ademeit war bedient: „Die Freien Turner waren unangenehm und haben nur lange Bälle gespielt. Wir sind nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen, haben kaum zweite Bälle gewonnen und hatten zu viele unnötige Ballverluste“, sagte er und schob selbstkritisch nach: „Leider war meine Leistung unterirdisch.“

FSV Schöningen: Edelmann – Bremer, Reiche, Niemann, Behling (89. Caringi) – Evljuskin, Ademeit, Lutz (75. Hoffie) – Kohl (46. Wahlig), Elsner (60. Sening), Winter (60. Evers).

Tor: 0:1 Kunze (62.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de