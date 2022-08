Niklaas Osumek (rechts) brachte Essenrode im Pokalspiel gegen den FC Vatan (li. Tolga Isik) in der 5. Minute mit 1:0 in Führung.

Fußball-Kreispokal Neudorfs Treffer sorgt für gelungenen Einstand in Essenrode

Es war das erwartet umkämpfte und ausgeglichene Spiel: In einem von insgesamt drei Kreisliga-Duellen in der ersten Runde des A-Kreispokals setzten sich die Fußballer des TuS Essenrode mit 2:1 (1:0) gegen den FC Vatan Spor Königslutter durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Kevin Neudorf in der 87. Minute.

Bei der Pflichtspielpremiere von Roland Weisheit als Trainer fanden seine Essenroder „ganz gut in die Partie. Der frühe Treffer hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte der TuS-Coach. Niklaas Osumek, als Linksaußen aufgeboten, lief nach einer Hereingabe ein und schoss den Ball mustergültig mit der Innenseite platziert ins FC-Tor (5.).

„Später haben wir das Heft dann aber aus der Hand gegeben“, schilderte Weisheit, erkannte aber an: „Bei Vatan sind schon einige gute Zocker dabei.“ Die Gäste erspielten sich ein Ballbesitz-Plus. Der Ausgleich nach etwas mehr als einer Stunde sei laut dem TuS-Trainer „für uns dennoch unglücklich zustande gekommen, weil wir einen eigenen Angriff nicht gut ausgespielt haben und dann gegen Vatans Konter nicht mehr richtig in die Umschaltbewegung gekommen sind“. Sedat Krusevci schloss zum 1:1 ab (65.).

Danach vergab Vatan eine große Chance zur Führung, „ansonsten haben wir es defensiv aber gut gemacht“, fand Weisheit, der kurz vor Schluss doch noch jubeln durfte, als Neudorf nach einem Standard per Kopf zum Siegtreffer einnickte.

Die Ergebnisse der 1. Runde

SV Esbeck – FSV Schöningen II4:5

SV Lauingen Bornum II – SpVg Süpplingen 3:0

FC Nordkreis II – FC Schunter II1:2

MTV Sunstedt – Helmstedter SV2:5

FC Türk Gücü Helmstedt II – MTV Frellstedt1:0

STV Holzland – SG Rottorf/Viktoria Königslutter7:5

FSV Schöningen III – TSV Süpplingenburg15:0

TuS Essenrode – FC Vatan Spor Königslutter2:1

SG Lapautal – TSV Grasleben6:7 n. E.

TVB Schöningen – TB Wendhausen0:1

TSV Barmke – SG Sundern 1:3

