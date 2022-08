Heesebergs schnelle Chance zur Wiedergutmachung

Nach Siegen gegen den 1. FC Wolfsburg und Groß Oesingen (in Blau) wollen Fabian Romeike (am Ball) und der FCH im Pokal nun auch die Hürde Ehmen nehmen.

Beim ersten Einsatz in der Liga, der 1:3-Niederlage in Volkmarode, war bei den Bezirksliga-Fußballern des FC Heeseberg noch etwas Sand im Getriebe. Das war angesichts der schwierigen Vorbereitung, die hinter Trainer Michael Grahe und seiner Mannschaft liegt, keine Überraschung. Dennoch sieht der FC-Coach die Bezirkspokalpartie beim TSV Ehmen am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) als „schnelle Chance, etwas gutzumachen“ an.

Mehrere Corona-Fälle, die sich teils länger auswirkten, sowie weitere krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle hatten dafür gesorgt, dass die Heeseberger ihren Vorbereitungsstart verschieben mussten. „Vernünftig trainieren konnten wir eigentlich nur in den letzten rund drei Wochen“, erklärt der Trainer. Insofern sei klar, dass sein Team noch nicht wieder bei 100 Prozent sein kann. Daher habe er die Niederlage am Sonntag auch akzeptieren können, „zumal Volkmarode einer der stärksten Gegner war, gegen die wir in der Staffel 2 bislang gespielt haben“, blickt Grahe zurück, der den Rot-Weißen „definitiv eine sehr gute Rolle in der Liga“ zutraut – „vielleicht nicht Platz 1, da sehe ich Türk Gücü, aber die Top 3 traue ich Volkmarode zu.“

Gemessen daran hat der FC nun eine auf dem Papier deutlich einfachere Aufgabe vor der Brust: den Wolfsburger Kreisligisten und Kreispokalsieger TSV Ehmen. Dessen bisherige Ergebnisse im Pokal sind Grahe aber Warnung genug. Der TSV hat mit Hehlingen (5:1) und dem FC Schunter (5:4 nach Elfmeterschießen) bereits zwei Bezirksligisten rausgeworfen. „Ich habe mir natürlich ein paar Infos über Ehmen eingeholt, so dass wir in etwa wissen, was uns erwartet. Wir sind zwar noch mal etwas knapp an Leuten, werden aber eine Truppe beisammen haben, mit der wir in die nächste Runde einziehen wollen.“ Im Achtelfinale träfe der FC entweder auf Landesligist SSV Kästorf oder auf Landesliga-Absteiger MTV Isenbüttel.

jse

