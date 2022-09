Esbeck-Coach Peggau warnt vorm spielstarken Helmstedter SV

Helmstedt. In Essenrode spricht Trainer Roland Weisheit die Kommunikationsschwierigkeiten früh an. In Schöningen kommt es zum Duell der Siegreichen.

Erst ein Spieltag ist in der Fußball-Kreisliga gespielt, doch beim TuS Essenrode ist schon eine gewisse Enttäuschung über den verpatzten Saisonstart (0:2 gegen die SG Rottorf/Viktoria Königslutter und das Pokal-Aus gegen den TSV Germania Helmstedt) zu spüren. Gegen den TSV Danndorf will der TuS nun in die Spur finden.

FSV Schöningen II – TSV Grasleben (So., 13 Uhr). Beide Teams erwischten einen Topstart in die neue Saison, gewannen jeweils zu Null. Nun will die FSV-Reserve auch zu Hause für das erste Erfolgserlebnis sorgen. „Wir haben eine gewisse Qualität und auch den Anspruch, zu Hause zu gewinnen“, stellt FSV-Coach Christopher Peine klar. Vom 4:0-Sieg der Gäste gegen den FC Nordkreis sei er überrascht gewesen, „vor allem von der Höhe“, so Peine. „Aber darauf schauen wir jetzt nicht. Wir wollen unser Spiel durchdrücken und an die Leistung der letzten Saison herankommen. Wir sind auf einem guten Weg und dementsprechend bin ich zuversichtlich.“

MTV Frellstedt – SG Sundern (So., 15 Uhr). Beim MTV greift noch nicht ein Rädchen ins andere, „uns fehlen zwei bis drei Wochen Vorbereitung, wir sind noch nicht fit genug“, meint Coach Tobias Korona. Doch nicht nur deshalb möchte der Frellstedter Trainer die Gäste nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Die Aufsteiger in diesem Jahr haben alle das Potenzial, die Klasse zu halten. Wir müssen gegen Sundern cleverer Spielen, nicht die unnötigen Wege gehen und wir müssen unsere Chancen besser nutzen.“

TSV Barmke – TSV Germania Helmstedt (So., 15 Uhr). Zum Auftakt erlebte Barmke einen Dämpfer: Beim TSV Danndorf unterlag die Elf von Coach Rudi Sorge mit 0:3. Mit dem TSV Germania Helmstedt haben die Gastgeber nun einen starken Gegner vor der Brust, der am ersten Spieltag allerdings nicht über ein 1:1 gegen den MTV Frellstedt hinauskam.

TuS Essenrode – TSV Danndorf (So., 15 Uhr). Pokal-Aus in Runde 1 und eine Niederlage zum Ligastart. Den Auftakt in die Saison hatte sich Roland Weisheit, der neue Trainer des TuS, ganz anders vorgestellt. „Das Fußballspielen haben die Jungs über den Sommer nicht verlernt, aber wir haben ein Problem, dass ich seit Anfang der Vorbereitung anspreche – nämlich die fehlende Kommunikation“, erklärt der Coach. „Wir dürfen jetzt nicht zu negativ denken, der Kopf muss mitspielen. Mit Danndorf treffen wir jetzt auf einen starken und selbstbewussten Gegner. Es wird mit Sicherheit ein Geduldsspiel, in dem wir wieder mehr Sicherheit reinbekommen müssen.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TB Wendhausen (So., 15 Uhr). In Rottorf dreht sich bei der Sportwoche derzeit fast alles um Fußball – dementsprechend soll sie mit einem Sieg der SG am Sonntag positiv abgeschlossen werden. Der Aufsteiger TB Wendhausen hat natürlich etwas dagegen und hofft nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen den Helmstedter SV nun auf die ersten Zähler in der Kreisliga.

SV Esbeck – Helmstedter SV (So., 15 Uhr). Schwere Aufgabe für den SVE: Der Aufsteiger bekommt es mit dem HSV vom Bötschenberg zu tun. „Er ist eine der zwei oder drei spielstärksten Mannschaften der Liga“, findet Esbecks Teamchef Christoph Peggau. Am Wochenende wird er auf zahlreiche Spieler verzichten müssen. „Wir gehen wirklich auf dem Zahnfleisch. Stand jetzt habe ich elf Spieler zur Verfügung.“

