So viele Sportler wie noch nie – und ein neuer Rekord

Es ist eine Veranstaltung von Sportlern für Sportler – und das zeigte sich mehr denn je bei der 21. Auflage der Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt, die erstmals im Juleum stattfand. „Wir haben noch nie so viele Sportler bei der Ehrung gehabt wie heute“, stellte KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche schon bei seiner Begrüßung fest: „Das sieht von hier oben schon ganz toll aus.“

Mit 270 Gästen war das Juleum restlos ausverkauft – 150 Sportler waren dabei. Doch das war nicht die einzige Zahl, die Nitsche stolz machte. „Wir haben 2300 gültige Stimmen gehabt – das ist ein Rekordergebnis“, verkündete Helmstedts Sport-Oberhaupt stolz. Und da die Stimmen eben nur gültig waren, wenn in allen vier Kategorien der Wahl „gevotet“ wurde, waren es mehr als 9000 Stimmen, die vergeben wurden. Doch trotz dieser hohen Zahl verriet Nitsche: „Teilweise ging es bei den Wahlen ganz, ganz eng zu.“

Eine neue Location, ein neues Veranstaltungsteam, ein neues Konzept, mit avacon (vertreten durch Timo Abert) ein neuer Partner an der Seite: Es war ein Abend mit vielen Premieren. Und dennoch lief es rund. „Mit Sven Rohkamp haben wir in der Organisation einen echten Glücksgriff gelandet“, freute sich Jürgen Nitsche über einen starken „Regisseur“ an seiner Seite, der die Fäden in der Hand hielt und seinen Teil dazu beitrug, dass der Zeitplan exakt eingehalten wurde und keine Langeweile aufkam.

„Ich bin sehr zufrieden. Das neue Konzept ist durchaus aufgegangen“, unterstrich der KSB-Vorsitzende, der sportlicher werden wollte mit der Sportlerehrung und weniger auf kostspielige und externe Showacts setzt. „Es war ein emotionaler Abend. Ich finde, wir sind zeitgemäßer geworden“, meinte Nitsche. Und so sah es auch sein Stellvertreter Torsten Dill, der als Moderator zu überzeugen wusste, auch wenn er sich selbst „keine Bestnote“ geben wollte. „Es war eine gelungene Veranstaltung.“.

