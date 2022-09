Coach der FSV Schöningen tritt auf die Euphoriebremse

Schöningen. Mit fünf Siegen steht die FSV als Aufsteiger gut da in der Oberliga. Am Samstag kommt der SV Ramlingen-Ehlershausen ins Elmstadion.

Die FSV Schöningen ist in der Fußball-Oberliga angekommen. Das kann man nach fünf Spieltagen mit Fug und Recht sagen, denn mit nun neun Punkten rangiert der Aufsteiger auf Platz 5 des Tableaus. Am Samstag könnte gar der vierte Sieg in Serie folgen. FSV-Coach Bastian Breves tritt vor dem Duell, das um 14 Uhr im Elmstadion angepfiffen wird, allerdings auf die Euphoriebremse.

Das Spielglück lag bisher bei der FSV Schöningen

Der Trainer weiß die bisherigen Ergebnisse richtig einzuordnen. „Wir könnten auch nur drei Punkte auf dem Konto haben. Das Spielglück lag bisher bei uns“, meint Breves. Die Auswärtsduelle in Pattensen und in Ahlerstedt hätten auch jeweils unentschieden enden können und beim Heimsieg gegen Spelle-Venhaus hätte es auch durchaus passieren können, dass Schöningen am Ende mit nur einem oder gar keinem Zähler rausgeht. Doch beschweren möchte sich der Coach, der im Sommer die Schöninger übernommen hat, freilich nicht.

In den bisherigen sieben Pflichtspielen ging die FSV nach Abpfiff fünfmal als Sieger vom Platz. „Das ist für einen Aufsteiger eine herausragende Bilanz“, gibt Breves zu. Doch müsse bei der Beurteilung bedacht werden, „dass wir auch gegen zwei Mitaufsteiger, die sich noch nicht so richtig gefunden haben, gespielt haben.“

Körperbetonter, robuster Gegner kommt ins Elmstadion

Das trifft auf den kommenden Gegner nun absolut nicht zu. Ramlingen-Ehlershausen ist eine gefestigte, gestandene Oberliga-Mannschaft mit einem „guten und erfahrenen Trainer“, lobt Breves seinen Kollegen Zan Semir. „Seine Handschrift ist deutlich zu erkennen.“

Was zeichnet diese Handschrift aus? Was macht die Mannschaft aus, die keine herausragenden Einzelspieler in ihren Reihen hat, sondern eher aus einem gut funktionierendem Kollektiv heraus agiert. „Sie spielen sehr körperbetont, sehr robust“, erläutert Breves. Die große Stärke des SV ist die Balleroberung – doch die könnte sich in Schöningen auf dem weitläufigen Grün im Elmstadion schwieriger gestalten. „Da werden sie gar nicht so sehr ins Pressing und in die Zweikämpfe kommen“, erhofft sich der Schöninger Chef-Coach.

FSV trainiert Spielformen auf engem Raum

Dennoch hat Breves sein Team auf die giftige Spielweise der Gäste eingestellt. „Wir haben viele Spielformen auf engem Raum eingebaut in der Trainingswoche, viele Abschlüsse, viele Zweikämpfe.“ Seine Jungs sind also vorbereitet.

Personell ist die FSV aber weit von der Bestbesetzung entfernt. Die aktuelle Ausfallliste ist lang: Sergej Eveljuskin (Nasenbeinbruch), Nathan Wahlig (krank), Keeper Niclas Edelmann (krank), Petrus Amin (Aufbautraining), Nils Bremer (Muskelfaserriss) und Marius Martinowski (Urlaub). Zudem wird Gianluca Evers nicht dabei sein, weil er die deutschen Farben bei der Kleinfeld-WM in Budapest vertreten wird (siehe Artikel rechts). „Wir werden wieder auf einigen Positionen umbauen müssen“, bedauert Breves, der darin aber auch Gutes sieht: „Es kann sich jeder zeigen.“

Mit einem Zähler wäre Breves gegen Ramlingen schon zufrieden. Aus seiner Sicht wäre es vermessen, im Vorfeld einen Sieg als Ziel auszugeben. Doch vielleicht klappt es ja doch mit dem vierten Sieg in Serie. Und dann ist es doch völlig egal, ob glücklich oder hochverdient. Denn Glück, das muss man sich bekanntlich erarbeiten – und das hat Schöningen offensichtlich getan.

