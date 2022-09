1:1 – die FSV Schöningen verpasst den Sieg

Nach zwei Niederlagen und drei Siegen hat Oberliga-Aufsteiger FSV Schöningen am sechsten Spieltag das erste Unentschieden eingefahren. Vor rund 200 Zuschauern kamen die Fußballer von FSV-Coach Bastian Breves gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen zu einem leistungsgerechten 1:1 (1:1).

Vor dem Spiel hatte sich FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker noch leicht optimistisch gezeigt: „Wir haben zwar viele Ausfälle, aber genau deshalb haben wir einen so großen und in der Qualität breiten Kader. Jetzt können diejenigen, die sonst nicht zur Startelf gehören, zeigen, was sie draufhaben und mindestens einen Punkt holen.“ Damit sprach er die kritische personelle Lage an. Neben Torhüter Niclas Ben Edelmann (Herzprobleme) fehlten auch Nathan Wahlig (krank), Sergej Evljuskin (Nasenbeinbruch), Petrus Amin (Meniskus-OP), Nils Bremer (Muskelfaserriss), Martin Valley (Steißbeinprellung), Jens-Olaf Rick (krank), Gianluca Evers (Kleinfeld-WM) und Marius Martinowski (Urlaub).

Aber wieder zum sportlichen Teil: In den ersten fünf Minuten legten die Gastgeber los, als wollten sie Ramlingen überrennen. Bis dahin war der SV nämlich nicht einmal über die Mittellinie gekommen. Das Manko aus Schöninger Sicht: Sie kamen selbst auch nicht zu einem gefährlichen Torabschluss.

Früher Schock: Ademeit verletzt raus

In Minute 11 ein Schock für die FSV: Jan Ademeit verletzte sich in einem Zweikampf und musste runter – die personelle Pechsträhne bei den Schöningern hielt an.

In der Folge schlichen sich in der FSV-Abwehr Unsicherheiten ein, sie geriet immer mehr unter Druck. Einen gefährlich auf das kurze Eck getretenen Freistoß von Ramlingens Georgios Firiaridis (19.) konnte FSV-Keeper Matti-Noah-Martin Riedel gerade noch entschärfen, doch nur eine Minute später war er machtlos: Eine Flanke von links landete genau vor die Füßen von Firiaridis, der sofort abzog – das 0:1!

Lutz eiskalt vom Punkt aus

Nach einer guten halben Stunde hatten sich die Gastgeber wieder gefangen und übernahmen wieder das Kommando. Zunächst scheiterten noch Tom-Luca Winter und Johannes Lutz mit ihren Abschlüssen, doch als Dominik Elsner im Strafraum gefoult wurde, ließ sich Mannschaftskapitän Lutz die Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum Ausgleich (36.).

In Durchgang 2 hatten beide Teams ihre Möglichkeiten zum zweiten Treffer. Die besten aber besaßen die Schöninger noch durch Gunnar Niemann, Christopher Münch und Maximilian Kohl.

„Ein gerechtes Ergebnis“

„Natürlich ist man am Ende einer Partie bei der Beurteilung des Ergebnisses mehr auf die Schlussminuten fokussiert, und da hatten wir gleich drei sehr gute Chancen zum Siegtreffer. Aber fairerweise muss man die gesamte Partie beurteilen, und da ist das 1:1 ein für beide Mannschaften gerechtes Ergebnis“, befand FSV-Coach Bastian Breves.

FSV: Riedel – Caringi, Goebel, Reiche, Behling – Ademeit (11. Kohl), Lutz (81. Werner) – Elsner (79. Poley), Hoffie, Winter (64. Münch) – Sening (79. Niemann).

Tore: 0:1 Firiaridis (20.), 1:1 Lutz (36., FE).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de